A Apple Vision Pro levaria quatro gerações para chegar ao seu estado ideal

Tim Cook e sua equipe finalmente lançaram seu Apple Vision Pro. O visor de Realidade Mista que prometia ser uma mudança geracional do iPhone. No entanto, agora que finalmente chegou aos usuários, surgiram sérias dúvidas sobre isso.

Desde o início de fevereiro, começaram a circular as primeiras resenhas oficiais do produto, onde foram destacados vários detalhes que fazem com que o dispositivo pareça ser de primeira geração, com várias áreas de melhoria.

Entre a curta duração da bateria, a variedade limitada de aplicativos dedicados para sua interface (quase todos são portados de aplicativos para iPad) e os óbvios problemas de mobilidade que isso implica, em mais de uma ocasião, o Apple Vision Pro foi descrito como um kit para desenvolvedores com preço Premium.

Agora, alguém de dentro da empresa teria revelado o que muitos já temiam: levará várias gerações até que o visor finalmente chegue ao seu estado operacional desejado. Portanto, seria necessário esperar anos para ter um capacete de Realidade Mista que realmente explorasse todo seu potencial.

Levaria pelo menos quatro gerações do Apple Vision Pro para alcançar seu estado ideal de funcionamento

Goste ou não deste visor de Realidade Mista de última geração, de certa forma ainda está em fase de desenvolvimento, pois poderia levar até quatro gerações para alcançar sua forma ideal, de acordo com Mark Gurman, um renomado informante da Apple com uma ampla experiência no campo, para a Bloomberg.

Funcionários do Vision Products Group da Apple, que trabalham diretamente no dispositivo, teriam sido responsáveis por vazar esses dados ao jornalista, estimando que poderiam levar cinco ou seis anos, ou até mais, antes que o Vision Pro atinja seu potencial.

Esta estimativa é baseada na evolução de produtos como o iPhone, iPad e Apple Watch, que passaram por melhorias significativas ao longo de várias gerações e que, sem exceção, sempre foram extraordinariamente limitados em sua primeira geração.

Imagem: Apple | O Apple Vision Pro

No final, parece que os aventureiros que adotam primeiro o produto acabam sendo responsáveis por financiar as gerações subsequentes e a história se repetiria exatamente da mesma forma com o Apple Vision Pro. Estima-se que modelos futuros serão menores, mais leves e mais confortáveis de usar.

A experiência visual também seria melhorada, assim como a controversa função EyeSight, que mostra uma representação digital dos olhos do usuário para as pessoas com as quais ele interage. Também espera-se que a bateria seja menor e mais potente, algo que o aparelho precisa melhorar urgentemente.

No que diz respeito ao software, espera-se melhorias importantes, mas principalmente óbvias, para oferecer uma experiência mais rica em recursos. Desde a funcionalidade real de rastreamento ocular e escrita, até a presença de aplicativos dedicados reais.

Assim, será necessário esperar entre quatro e seis anos para ver um Apple Vision Pro que funcione bem.