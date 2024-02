38 anos de Triforce: feliz aniversário The Legend Of Zelda!

A Lenda de Zelda completa 38 anos! Desde o seu lançamento no console NES da Nintendo em 21 de fevereiro de 1986, este jogo projetado por Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka tornou-se um pilar fundamental da indústria de videogames.

Este primeiro jogo estabeleceu as bases do que se tornaria uma saga lendária, destacando-se pelo seu foco não linear e ênfase na exploração e quebra-cabeças. Com mais de 7 milhões de cópias vendidas, The Legend of Zelda tornou-se uma referência para os jogos de aventura.

A inspiração deste título original tem perdurado ao longo dos anos, sendo evidente em jogos posteriores como The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Zelda: Tears of the Kingdom para Nintendo Switch. A liberdade de escolha e a exploração continuam sendo princípios fundamentais da saga até os dias de hoje.

Alguns dados curiosos sobre o jogo original incluem o seu lançamento no Japão sob o nome “The Hyrule Fantasy”, antes de a Nintendo optar pelo título “The Legend of Zelda”. Além disso, foram encontradas semelhanças entre Zelda e Super Mario Bros., como o chefe Manhandla, que compartilha características com a Planta Piraña.

Que memórias você guarda deste primeiro jogo da saga? E neste aniversário, vamos sempre lembrar de uma pergunta frequente: O garoto de boné verde é Zelda, certo?