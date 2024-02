O maior câmera astronômica do mundo está prestes a entrar em funcionamento

O Observatório Vera Rubin, localizado no Cerro Pachón, no Vale do Elqui, no Chile, está na vanguarda da astronomia com seu telescópio de última geração, considerado por muitos como o “Ferrari dos telescópios”.

Este projeto, coordenado pela Associação de Universidades para a Pesquisa em Astronomia (AURA) dos Estados Unidos, promete mudar a forma como entendemos o universo.

A maior característica do Observatório Vera Rubin é sua câmera astronômica de 3.200 megapixels, a maior do mundo, que permitirá capturar imagens gigantes do céu a cada três ou quatro noites. Isso representa uma revolução na astronomia, pois proporcionará uma visão mais profunda e detalhada do cosmos.

O telescópio, que se espera que entre em funcionamento no final de 2025, também se destaca pelo seu amplo campo de visão, que abrange todo o céu visível em uma única imagem. Isso permitirá aos astrônomos observar o movimento de estrelas e galáxias, bem como investigar a matéria e a energia escura, mapear milhões de galáxias da Via Láctea e explorar as mudanças no céu.

Além de suas capacidades técnicas avançadas, o Observatório Vera Rubin também é pioneiro na reutilização de energia por meio de um sistema de condensadores, uma inovação que será aplicada pela primeira vez em um telescópio.

O projeto, que presta homenagem à astrônoma americana Vera Rubin, inclui também um poderoso sistema de processamento de dados e uma plataforma online para participação pública, onde será possível consultar todos os dados coletados pelo telescópio.

Em resumo, o Observatório Vera Rubin promete fornecer uma quantidade sem precedentes de informações sobre o universo, transformando assim nossa compreensão dos céus e abrindo novas fronteiras na astronomia. Com este projeto, passaremos de tirar fotografias estáticas do cosmos para criar um verdadeiro filme em movimento do universo.