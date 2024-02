O iPhone não ia se chamar assim; o motivo fazia bastante sentido

Quando pensamos nos produtos emblemáticos da Apple, como o iMac, o iPod ou o iPhone, a lógica por trás de seus nomes parece óbvia e coerente. No entanto, a escolha do nome iPhone não foi um processo rápido e simples.

Por trás desse nome icônico se esconde uma história de deliberação e consideração de alternativas que poderiam ter levado o telefone da Apple por caminhos muito diferentes.

A busca pelo nome perfeito

Durante a fase de desenvolvimento do primeiro iPhone, Steve Jobs e sua equipe exploraram várias opções para batizar o revolucionário dispositivo. Um dos primeiros candidatos foi Mobi, um nome simples e fácil de lembrar que refletia a natureza móvel do dispositivo e sua capacidade de fornecer conectividade constante à internet.

Outra opção foi TriPod, que sugeria um avanço em relação ao iPod e fazia referência à combinação de funções do telefone: reprodutor de música, telefone e dispositivo de internet. Embora fizesse sentido, o risco de confusão com os tripés fez com que essa opção fosse descartada.

TelePod foi outra alternativa considerada, refletindo a fusão de um telefone e um iPod em um único dispositivo. Embora o nome fosse descritivo, seu comprimento poderia ter sido um obstáculo.

O pior dos nomes

Uma das opções menos felizes foi MicroMac, que tentava enfatizar a natureza portátil do dispositivo ao compará-lo com um Mac de bolso. No entanto, esse nome carecia da mesma elegância e simplicidade de outros produtos da Apple.

Talvez a opção mais surpreendente foi iPad, que hoje associamos com a linha de tablets da Apple. No entanto, naquela época, o nome também foi considerado para o primeiro iPhone. A ideia por trás de iPad era destacar a natureza de painel ou quadro do dispositivo, que oferecia uma experiência semelhante à de um iPad, mas em um formato menor e portátil.

O nome iPhone não foi a escolha inicial da Apple, pois a marca estava sendo usada pela Cisco para um telefone fixo. Essa disputa legal levou a um acordo entre as duas empresas, permitindo que ambas usassem a marca iPhone em seus produtos.

Isso impediu que o iPhone da Apple fosse batizado com um dos nomes alternativos considerados, e finalmente estabeleceu o nome que conhecemos hoje.

O legado do iPhone

A história por trás do nome iPhone ilustra a importância das decisões de marketing no sucesso de um produto. Embora outras opções tenham sido consideradas, a escolha final de iPhone provou ser a mais adequada, e hoje em dia o nome se tornou sinônimo de inovação e excelência tecnológica.