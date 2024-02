“Não quero um chip cerebral”: Mark Zuckerberg se distancia de Elon Musk

Elon Musk vs Mark Zuckerberg ¿Se dará la pelea del siglo?

O recente anúncio de Elon Musk sobre o bem-sucedido implante do primeiro chip neural através da Neuralink tem causado um grande alvoroço na comunidade científica. Embora essa tecnologia prometa aplicações emocionantes, como a cura da cegueira por meio de impulsos cerebrais, a ideia de colocar chips diretamente no cérebro tem levantado preocupações sobre sua segurança e eficácia.

Elon Musk não é o único empresário de tecnologia interessado nessa possibilidade. De acordo com um artigo recente da ‘PC Gamer’, Mark Zuckerberg, criador do Facebook e defensor do metaverso, também está explorando os controladores neuronais.

Embora sua abordagem seja menos invasiva do que a de Musk, pois não envolve a colocação de chips no cérebro, ela apresenta desafios semelhantes em termos de aceitação e segurança.

A electromiografia como alternativa

Zuckerberg está utilizando uma técnica chamada electromiografia, que envolve o uso de pulseiras para registar os movimentos das mãos e dos dedos.

Estes pulseiras detetam os sinais elétricos neurais que passam pelos nervos do braço, o que permite controlar dispositivos através de pensamentos. Embora esta abordagem seja menos invasiva do que a implantação de chips cerebrais, levanta questões sobre a sua fiabilidade e precisão.

Um projeto em desenvolvimento desde 2021

O projeto de Zuckerberg começou em 2021 e tem avançado rapidamente em direção ao seu objetivo. Embora se diferencie da Neuralink em termos de método, o objetivo é semelhante: permitir que as pessoas controlem dispositivos com o pensamento.

Zuckerberg enfatiza que não se trata de chips cerebrais e que seu foco está em usar inteligência artificial e conexões neurais para o controle de dispositivos.

Embora ainda não esteja claro para onde esse campo emergente está indo, é evidente que figuras proeminentes como Musk e Zuckerberg estão investindo recursos significativos em seu desenvolvimento. À medida que a pesquisa avança, será importante abordar as preocupações sobre a segurança, a privacidade e a ética associadas a essa tecnologia promissora.