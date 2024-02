Dragon Ball Super revela este surpreendente vídeo de Toyotaro desenhando Goku

A transformação do Ultra Instinto é até agora a mais poderosa alcançada por Goku em sua história como guerreiro em Dragon Ball. O saiyajin criado na Terra atinge níveis nunca antes vistos enquanto luta nessa modalidade.

Não é em si uma transformação. O Ultra Instinto é como um estado em que o corpo e a mente se separam. Isso faz com que os movimentos que o lutador realiza sejam tão rápidos que não se registra a etapa em que o cérebro envia uma mensagem para um braço ou perna agir.

Neste modo, Goku supera qualquer força que tenhamos visto anteriormente em Dragon Ball. O melhor de tudo é que a técnica mal passa pela sua primeira fase. O saiyajin criado na Terra está aperfeiçoando o Ultra Instinto, com o qual imaginamos que se tornará um dos seres mais poderosos dos universos.

Whis, anjo guardião do Universo 7, é quem ensina essa técnica a Goku. Ele sempre explicou ao saiyajin que ele está constantemente no modo Ultra Instinto e é isso que ele quer ensinar.

Se conseguirmos, veremos o Goku mais próximo de um ser celestial de toda a série. As imagens e ilustrações do Goku Ultra Instinto são realmente surpreendentes, e Toyotaro mostra isso em um vídeo publicado pelos especialistas em Dragon Ball, @DBSHype, em sua conta do X.