As cores influenciam na hora de estudar: o que a ciência diz

Muitos estudos têm analisado os efeitos das cores ao nosso redor. Seja na vestimenta ou nas paredes dos nossos quartos, por mais incrível que pareça, as cores têm efeitos sobre as pessoas. Muitos estão relacionados com a capacidade de atrair a atenção ou até mesmo com os estados de espírito. Um estudo da Universidade de Valência, inclusive, aprofunda-se nas cores das salas de aula.

Os relatórios tiveram um impacto tão grande que até se fala do conceito de ‘psicologia da cor’. Pouco antes de março chegar e do início do ano letivo em muitos países, quisemos aprofundar neste tema e nas respostas da ciência a respeito.

As cores influenciam o aprendizado Unsplash

Por exemplo, especialistas em cores da Pinturas Ceresita abordaram esse tema. “Neste mês de fevereiro e durante março, nas redes sociais da Ceresita, você encontrará workshops online gratuitos, tutoriais para pintar e criar seu próprio quadro-negro, as cores adequadas para espaços de estudo infantil, home office, áreas de estudo e muito mais”, disse Francisca González, do marketing da Codelpa, empresa que abriga marcas como Pinturas Ceresita.

Por exemplo, eles destacam que a cor verde está associada à natureza e à tranquilidade, o que pode ajudar a criar um ambiente relaxado e calmo que favoreça a concentração e a criatividade.

As cores que ajudam na concentração

O azul é uma cor serena que promove a calma e a tranquilidade. Também foi demonstrado que estimula a concentração e a produtividade, tornando-o ideal para um espaço de estudo criativo. A cor rosa em crianças hiperativas ajuda a acalmá-las e a proporcionar um sentimento de relaxamento. Segundo o relatório da Universidade de Valência, essa cor também ajuda a alcançar um bom estado de relaxamento antes de dormir.

O amarelo é uma cor brilhante e enérgica que pode ajudar a estimular a mente e promover a criatividade. No entanto, é importante usar tons suaves de amarelo para evitar que o espaço se torne excessivamente estimulante. O amarelo e também a cor laranja invocam a alegria.

Amarelo e laranja despertam a criatividade, mas podem agitar Unsplash

A cor lavanda é suave e relaxante, podendo ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Também está associada à criatividade e inspiração, tornando-a uma excelente opção para um espaço de estudo. O estudo mencionado também aponta que é uma cor que ajuda no relaxamento ao realizar atividades de concentração sozinho (como ler).

Finalmente, o branco é uma cor neutra que pode ajudar a fazer com que um espaço pareça mais amplo e luminoso. Também fornece uma tela em branco para a criatividade e permite que outras cores e elementos se destaquem.