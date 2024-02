Will Smith zomba da inteligência artificial com uma épica recriação de seu vídeo comendo espaguete

Voltemos um pouco no tempo: Você se lembra daquele icônico vídeo feito com inteligência artificial em que aparecia um Will Smith distorcido comendo espaguete?

Bem, quase um ano após este vídeo viral ter sido originalmente compartilhado no Reddit, o avanço dessa tecnologia permitiu melhorar a qualidade das cenas feitas com IA.

Principalmente após o anúncio do Sora, a nova ferramenta da OpenAI que ainda não está disponível para o público, mas que já está gerando grandes expectativas entre os entusiastas de IA.

A era dos vídeos hiper-realistas

E foi precisamente essa inteligência artificial que trouxe de volta a discussão de que estamos prestes a entrar em uma nova era de vídeos hiper-realistas.

Após a viralização das peças audiovisuais criadas por Sora, o vídeo de Will Smith voltou a ser um tema de conversa, comparando o antes e o depois dessas ferramentas digitais.

E não passou nem uma semana para que o próprio Will Smith surpreendesse seus seguidores ao se parodiar, mas em versão live action.

Diante do aumento dos vídeos gerados por IA e da crescente expectativa por Sora, o ator de Homens de Preto optou por levar tudo na brincadeira, recriando ao vivo a cena do vídeo, o que levou alguns seguidores a questionar se era outro produto feito com IA.

"Está saindo do nosso controle", escreveu Smith ao lado de seu épico vídeo comendo macarrão.