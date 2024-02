Usuários do X acusam Elon Musk de usar conta falsa para se autoelogiar

Elon Musk foi pego em flagrante. Usuários da X (o antigo Twitter), sua própria rede social, o acusam de ser a mente por trás de uma conta em que ele se identifica como Adrian Dittmann.

A conta não é qualquer uma, não passa despercebida. Possui 61 mil seguidores e entre eles está o próprio Elon Musk (piscadela, piscadela). A forma e o estilo de postar são exatamente os mesmos do CEO da Tesla e SpaceX.

Ele faz o mesmo tipo de comparações e sempre se certifica de enfatizar que algo é melhor que a concorrência. Por exemplo, em seu post fixado, ele elogia a Tesla Motors comparando-a com a empresa Boston Dynamics.

“Boston Dynamics levou 30 anos para alcançar o que a Tesla alcançou em um”, escreveu ‘Adrian’ em sua conta no X. Na verdade, esta postagem tem interação com Elon Musk, o que na verdade seria uma interação de Musk consigo mesmo, se for confirmado que o magnata é o dono desta conta.

O site The Byte diz que as redes sociais ficaram loucas com essa teoria quando viram que a conta @LiamNissan foi fechada. Este usuário havia começado com as alegações de que Adrian Dittmann era na verdade Elon Musk.

O fato de sua conta ter sido excluída claramente levou a pensar que Elon Musk, CEO da X, decidiu fechar sua conta. No entanto, o próprio @LiamNissan esclareceu no BlueSky que foi ele mesmo quem decidiu excluir sua conta porque havia recebido ameaças.

Mas a realidade é que esta teoria surgiu no ano passado, quando tanto Elon quanto Adrian participaram de um Twitter Space. Então, quando foi a vez de ambos falarem, separadamente, as vozes eram realmente semelhantes, segundo relataram os que estavam na transmissão.

Dar um passeio pela conta de Adrian Dittmann é como fazer scroll pelo usuário de Elon Musk. Embora não esteja confirmado, dê uma olhada para se divertir com este clone de redes sociais do magnata sul-africano, dono de um império de empresas ao redor do mundo. Aqui estão alguns exemplos.