Pode a Terra se partir ao meio? Detectada falha alarmante no fundo do Oceano Pacífico

Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Toronto ficou fascinada e ao mesmo tempo em alerta, após uma descoberta surpreendente no Oceano Pacífico. Os especialistas encontraram uma falha no fundo do mar, que se estende por milhares de quilômetros e está fragmentando as placas desta região do nosso planeta.

Vai dividir o nosso mundo ao meio? Não, mas muda muito a compreensão da formação tectônica do planeta. Antes acreditava-se que o Pacífico repousava sobre uma única placa, e ao encontrar essa falha que poderia dividir ao meio a enorme base do maior oceano do mundo, abre-se todo um universo de possibilidades para o futuro da Terra.

Esta descoberta, publicada na revista Geophysical Research Letters, indica que as falhas, que se estendem por milhares de quilômetros e alcançam milhares de metros de profundidade, se formaram devido à expansão da placa do Pacífico. Conforme a placa se expande, ela se estica e se torna mais fina, o que gera essas fraturas, de acordo com a reportagem do Economía Sustentable.

Falha no Oceano Pacífico

Ainda há muito a ser estudado, mas essa primeira informação levanta vários cenários sobre o futuro das áreas que recebem as águas do Oceano Pacífico. A primeira coisa que se pensa é que poderia ocorrer uma intensificação na atividade sísmica da região. Isso se traduz em possíveis tsunamis.

Os pesquisadores ainda estão estudando o impacto dessas falhas submarinas. Espera-se que estudos futuros nos ajudem a compreender melhor os riscos sísmicos na região do Pacífico.

As mudanças na configuração das placas tectônicas podem afetar as correntes oceânicas e, portanto, o clima global. Serão necessárias mais pesquisas para entender como essas mudanças podem afetar as condições climáticas e desenvolver melhores modelos de previsão.