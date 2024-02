O fiasco da Apple Lisa: mais de 7 mil computadores acabaram descartados em um aterro há 35 anos

O lançamento do Apple Lisa em 1983 foi um fracasso que foi marcado por uma série de problemas técnicos e um preço proibitivo. Apesar de suas características inovadoras e sua interface gráfica avançada, o Lisa foi afetado por problemas de superaquecimento da placa-mãe, falhas de memória e uma interface de usuário que não convenceu completamente os consumidores.

Com um preço inicial de US$ 9.995 , o Lisa não conseguiu atrair a atenção do mercado, especialmente com a forte entrada da IBM com seu PC 5150, que marcou o início da informática doméstica moderna.

Bob Cook: o resgatador de equipamentos esquecidos e a tentativa de reviver o Apple Lisa

Bob Cook, um apaixonado admirador da Apple, tornou-se um salva-vidas para os equipamentos Lisa e Apple III que ficaram nos armazéns sem vender. Sua empresa, Sun Remarketing, adquiriu milhares de unidades a preços reduzidos na esperança de revitalizar o interesse por esses dispositivos.

Cook até lançou uma versão aprimorada chamada "Lisa Professional", que visava corrigir os problemas de fábrica e melhorar a experiência do usuário.

Os desafios de Bob Cook e o fim do Apple Lisa

Apesar dos esforços de Cook para ressuscitar o Lisa, o dispositivo continuava enfrentando uma demanda mínima. A maioria dos modelos restantes permaneceu armazenada em depósitos e escritórios da Apple até que a decisão de se livrar deles foi tomada. Cook se viu em uma encruzilhada legal quando a Apple decidiu retirar seu apoio e exigir a devolução dos dispositivos.

O capítulo final do Lisa foi escrito com a destruição de milhares de unidades, um destino amargo para um dispositivo que um dia foi considerado revolucionário.