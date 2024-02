Empresas estão integrando o ChatGPT a seus robôs como cérebros: é o início da era dos humanoides

Robôs humanoides são fabricados na fábrica de engenharia de robótica Os robôs Engineered Arts RoboThespian são retratados na sede da empresa em Penryn, em 9 de maio de 2018, na Cornualha, Inglaterra. Fundada em 2004, a empresa da Cornualha, que opera em uma unidade industrial perto de Falmouth, é líder mundial em robôs humanóides disponíveis comercialmente em tamanho real para entretenimento, informação, educação e pesquisa. A empresa vendeu com sucesso o seu robô RoboThespian totalmente interativo e multilingue e o seu robô SociBot, o menor em todo o mundo para centros de ciência, parques temáticos e atrações turísticas, e também para grupos de investigação acadêmicos e comerciais onde são utilizados como plataformas de investigação e desenvolvimento. No entanto, mais recentemente, a empresa tem construído uma série de robôs Mesmer biomecânicos realistas. Construídos com base nos sensores e na extensa estrutura de software já desenvolvida para o RoboThespian, os robôs Mesmer podem oferecer alguns dos animatrônicos mais inteligentes do mercado, proporcionando ampla interação, mas também podem se mover de maneira muito suave, silenciosa e natural. Desenvolvidos usando o software de animação 'Virtual Robot' da Engineered Arts, os personagens de Mesmer podem ser fictícios ou recriações fiéis de pessoas do mundo real com precisão possível até o último poro ou o mais fino dos cabelos.m(Photo by Matt Cardy/Getty Images) (Matt Cardy/Getty Images)