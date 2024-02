Elon Musk defende a Tesla: piloto automático FSD do Model 3 estava desativado na morte do funcionário

Tesla Motors, a empresa dirigida por Elon Musk,, passou por um turbulento 2023, após o acidentado lançamento de sua caminhonete elétrica, a Cybertruck, que tem sido marcada por problemas e falhas, gerando grandes perdas para a empresa.

Desde erros em seu processo de montagem até o alarmante detalhe de que sua carroceria já apresenta oxidação em algumas unidades apenas alguns meses após seu lançamento no mercado. Está se perfilando para se tornar o maior fracasso da empresa nos últimos anos.

Tesla Cybertruck.| Foto: Referencial Elon

Mas há um incidente, registrado antes de toda essa crise, que poderia voltar para causar ainda mais problemas ao magnata. Estamos falando do seu Sistema de Condução Semiautomática, também conhecido como Full Self Driving ou FSD.

Uma função que, teoricamente, ativaria uma série de sensores e ações no veículo que permitiriam uma condução semiautônoma com mínima necessidade de intervenção do condutor.

Trata-se de um sistema que desde o início gerou controvérsias. Mas que também já custou vidas. Embora o milionário tenha se empenhado por anos em refutá-lo.

Elon Musk nega que o FSD estivesse ativo no acidente fatal com um Tesla Model 3 que tirou a vida de um ex-funcionário

O CEO da Tesla, Elon Musk, negou as recentes alegações circulando na web de que o Sistema de Condução Semiautônoma Full Self Driving (FSD) da empresa esteve envolvido em um acidente fatal que ocorreu em 2022, onde um ex-funcionário da Tesla faleceu.

O acidente, que resultou na morte de Hans von Ohain, gerou controvérsia depois que um artigo do Washington Post sugeriu que o sistema FSD poderia ter estado ativo no momento do incidente.

No seu momento, o artigo citou o pedido de compra do Model 3 de von Ohain, que indicava que o veículo estava equipado com características exclusivas do sistema FSD.

No entanto, Musk refutou essas alegações em sua conta oficial do X (antes Twitter), assegurando que o Model 3 não estava utilizando o sistema FSD no momento do acidente. Até mesmo, o CEO da Tesla chegou a revelar a ausência absoluta do software no veículo:

"Não estava usando FSD", escreveu Musk. "Infelizmente, o software nunca foi baixado. Digo 'infelizmente' porque o acidente provavelmente não teria ocorrido se o FSD estivesse ativo".

Por sua vez, Rohan Patel, chefe de políticas da Tesla, corroborou as declarações de Musk, confirmando que o "software FSD beta" não estava instalado no veículo acidentado.

Também é importante destacar que as investigações posteriores ao acidente revelaram que von Ohain estava dirigindo com um nível de álcool no sangue três vezes superior ao limite legal.

No momento, o carro ficou completamente destruído, então não há evidência tangível para corroborar o que Musk afirmou, nem o que foi publicado pelo jornal.