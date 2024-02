Dragon Ball revela detalhes de como Nappa e Vegeta estavam relacionados antes de invadir a Terra

Vegeta e Nappa aparecem na segunda parte do primeiro arco de Dragon Ball Z, o dos saiyajins. Raditz nos avisou que havia guerreiros fora da Terra com um poder inimaginável em comparação com tudo que tínhamos visto anteriormente. Portanto, a família Z precisava estar mais unida do que nunca para enfrentar o mal.

A introdução dos personagens foi um momento de terror para todos nós que assistíamos Dragon Ball desde que Goku era criança. Nappa, o mais fraco dos dois, era praticamente invencível para todos os Guerreiros Z, exceto Kakaroto.

A batalha contra esses vilões começa sem Goku e com Vegeta descansando. Nappa, sozinho, derrotou Chaoz, Ten Shin Han e Piccolo. Ele quase matou Gohan e Krilin, mas nosso herói favorito apareceu para restabelecer a ordem no campo de batalha.

Goku demonstrou um poder tão surpreendente após seu treinamento com Kaio Sama, que foi muito fácil para ele derrotar Nappa em Dragon Ball Z. Então, quando conseguiu neutralizá-lo, como é costume para os saiyajins criados na Terra, ele poupou sua vida.

No entanto, para surpresa de todos, Vegeta o assassinou em vez de ajudá-lo, sem piedade e justo quando ele estava agonizando. O que nos faz perguntar: qual era a relação entre Nappa e o Príncipe dos Saiyajins?

Nappa, Vegeta e Raditz. Dragon Ball Z

O site oficial de Dragon Ball entrevista Toshiro Murase, um professor associado na Escola de Comércio da Universidade de Waseda, que analisa a personalidade de ambos os vilões e chega à seguinte conclusão:

"Então, vamos começar com a razão pela qual Vegeta e Nappa trabalham juntos. Seu objetivo era coletar as Esferas do Dragão e obter a vida eterna, certo? Porque se o fizerem, podem passar seus dias em uma batalha gloriosa para sempre. Na minha perspectiva, sua relação parece não ser muito mais do que ter um objetivo compartilhado e eliminar qualquer obstáculo no caminho para alcançar esse objetivo. Então, eles lutaram juntos contra os guerreiros da Terra apenas porque os consideravam um obstáculo", disse o professor conforme relatado pela Alfa Beta.

Então, para Murase, ambos são como um chefe e um funcionário. “Sim, parece ser o caso. Como saiyajin, Nappa pode simplesmente ter um respeito pelo poder, mas também há muitas cenas em que ele parece realmente temer Vegeta. O que você deve ter em mente é que a hierarquia nem sempre é refletida na comunicação superficial. Por exemplo, em inglês, embora existam expressões educadas, como chamar alguém de senhor, a comunicação ainda é bastante informal, mesmo entre um chefe e um funcionário. No entanto, o chefe costuma ser quem toma as decisões em última instância”.