Cuidado com os relógios inteligentes que medem o açúcar no sangue: os especialistas fazem advertências

Os dispositivos de saúde inteligentes, como pulseiras e anéis, que prometem medir os níveis de açúcar no sangue, foram objeto de um aviso por parte de especialistas em saúde.

De acordo com a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA), estes dispositivos podem não ser seguros nem precisos, o que representa riscos para aqueles que dependem de medições confiáveis de glicose no sangue, especialmente para aqueles com diabetes.

Problemas de Precisão e Segurança

A falta de autorização da FDA para esses dispositivos significa que não passaram pelos rigorosos controles de qualidade e segurança necessários para sua aprovação. Isso poderia resultar em medições imprecisas, o que por sua vez poderia levar a decisões incorretas sobre a medicação, com graves consequências para a saúde, como hipoglicemia ou hiperglicemia.

Riscos Associados e Recomendações de Especialistas

Os especialistas em saúde alertam sobre os perigos potenciais de confiar nesses dispositivos não autorizados. Além da falta de precisão, o uso de dispositivos não aprovados para medir a glicose no sangue pode ter consequências graves, incluindo coma ou até mesmo a morte.

Portanto, é fundamental aguardar a aprovação desses dispositivos pelas autoridades reguladoras antes de utilizá-los para o controle do diabetes.

Alternativas Seguras

Entretanto, recomenda-se o uso de métodos tradicionais, como os medidores que necessitam de uma picada no dedo, ou sistemas de monitorização contínua da glicose (MCG), que têm demonstrado ser mais confiáveis e seguros. Estes últimos permitem monitorizar a glicose em tempo real através de um sensor sob a pele e de uma aplicação para smartphones.

Em resumo, embora a tecnologia prometa avanços emocionantes no cuidado da saúde, é crucial priorizar a segurança e a precisão ao escolher dispositivos para o monitoramento da diabetes.