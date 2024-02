Cientistas usam uma criança de dois anos para a inteligência artificial aprender a falar

O boom da inteligência artificial está gradualmente nos levando em direção à humanização das máquinas. Cientistas querem que os sistemas computadorizados ou digitais interajam no mesmo nível de uma pessoa e, para isso, usam um bebê como o melhor professor para que um robô aprenda a falar no futuro.

Qual melhor mestre para ensinar a falar do que um bebê que aprende um idioma em apenas alguns anos? A língua nativa de uma pessoa se incorpora em nosso sistema através da cotidianeidade. Por isso, cientistas da Universidade de Nova York colocaram um capacete com sensores em um bebê para captar a percepção do pequeno e depois introduzir esses algoritmos na inteligência artificial.

Uma resenha do The Conversation relata que sensores foram colocados em um bebê por meio de um capacete e câmera. O bebê usou esse dispositivo dos 6 aos 25 meses. Foram gravadas cerca de 61 horas em que o bebê registrou cerca de 250 mil palavras.

Sam IA

Todos sabemos que uma criança aprende palavras relacionando-as com coisas que vê. Por exemplo: banheiro ou água são aprendidos junto com as necessidades fisiológicas e o que é visto. Mas agora os cientistas têm um algoritmo desse processo para poder introduzi-lo em um sistema de aprendizado automático.

Agora temos esses bancos de dados e informações e precisamos desenvolver um método para executá-los em um sistema de programação. Ainda há muito a ser feito, mas este é o início da humanização das máquinas. Cientistas poderão criar um robô que tenha seu próprio processo de aprendizagem à medida que o tempo de sua existência avança.