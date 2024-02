Cientistas estão convencidos de que Marte teve vida, após encontrar uma pista em seus imensos vulcões

A comunidade científica está convencida de uma coisa: a vida é possível em Marte. De fato, eles afirmam que há duas opções: uma é que existiu uma civilização no passado e a outra é que o planeta vermelho está caminhando para registrar condições semelhantes para o desenvolvimento da vida como a conhecemos.

Alguns cientistas têm se aproximado da teoria de que o futuro de Marte pode estar cheio de vida. No entanto, uma pesquisa recente encontrou evidências nos vulcões do planeta vermelho, o que provaria que houve condições semelhantes às da Terra no passado.

O relatório dos especialistas foi certificado pela prestigiosa revista científica Nature Astronomy. O estudo, realizado por uma equipe de cientistas da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, analisou a composição química das rochas vulcânicas em Marte.

Os pesquisadores descobriram que essas rochas eram ricas em elementos essenciais para a vida, como carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio.

NASA/JPL/UARIZONA (Sebastian Carrasco/Europa Press)

"Estes resultados são emocionantes porque sugerem que os vulcões podem ter desempenhado um papel importante na origem da vida em Marte", disse o Dr. Benjamin Weiss, autor principal do estudo. "As rochas vulcânicas que estudamos são ricas nos ingredientes básicos da vida, e também encontramos evidências de que essas rochas foram alteradas pela água, o que teria criado um ambiente favorável para a vida microbiana".

Os cientistas também descobriram que as rochas vulcânicas estavam alteradas pela água, sugerindo que as erupções vulcânicas poderiam ter criado ambientes úmidos em Marte. Esses ambientes úmidos teriam sido ideais para a vida microbiana.

"A Dra. Eva Scheller, coautora do estudo, disse: 'Os ambientes úmidos criados pelas erupções vulcânicas poderiam ter sido um oásis para a vida em Marte. Esses ambientes teriam fornecido água, calor e os ingredientes químicos necessários para a vida se originar'."