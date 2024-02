As 10 aplicações do Android que mais recolhem informações dos seus dados

Os apps armazenadores de dados Getty Images (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

Todas as aplicações que instalamos em nossos celulares têm acesso às nossas informações pessoais. No entanto, há algumas que exageram na quantidade de dados que registram e compartilham entre outras plataformas afiliadas. Um estudo encontra as dez apps de Android que você deve temer mais, por tudo o que armazenam em seus servidores.

O estudo foi realizado pela Universidad Politécnica de Madrid (UPM) e pela Universidad Carnegie Mellon (CMU). Ele trata especificamente sobre os aplicativos Android que mais coletam informações. A pesquisa, publicada em fevereiro de 2024, descobriu que mais de 80% dos aplicativos Android podem estar violando a lei de proteção de dados ao compartilhar informações pessoais do usuário sem seu conhecimento ou consentimento.

O pior do caso é que os dez aplicativos são indispensáveis em nossos celulares. Vamos enumerá-los a seguir.

Facebook

Instagram

Tinder

TikTok

Twitter

YouTube

Google Maps

WhatsApp

Spotify

Netflix

Que dados esses aplicativos coletam?

Informações básicas: nome, endereço de e-mail, número de telefone, data de nascimento, sexo.

nome, endereço de e-mail, número de telefone, data de nascimento, sexo. Informações de localização: histórico de localizações, endereço IP.

histórico de localizações, endereço IP. Informações do dispositivo: modelo do dispositivo, sistema operacional, versão do aplicativo.

modelo do dispositivo, sistema operacional, versão do aplicativo. Informações de uso: quais funções são utilizadas, que conteúdo é visualizado.

quais funções são utilizadas, que conteúdo é visualizado. Informações de terceiros: dados de outras aplicações ou sites da web que se conectaram com o aplicativo.

O estudo é um alerta aos usuários sobre a quantidade de informações pessoais que estão compartilhando através de aplicativos móveis. É importante ler as políticas de privacidade dos aplicativos antes de instalá-los e usá-los, e tomar medidas para proteger sua privacidade, como usar senhas seguras e limitar a quantidade de informações compartilhadas.