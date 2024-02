A inteligência artificial enfrenta o cosplay nestas duas versões realistas da Princesa Peach de Super Mario

O movimento do cosplay, representação real de personagens de quadrinhos, anime ou videogames, é tão amplo que em grande parte migrou para a inteligência artificial. As modelos que fazem essas caracterizações agora têm que competir contra a tecnologia, que faz exatamente a mesma coisa, mas com a diferença de que só é necessário um sistema computadorizado e uma descrição de texto.

É por isso que tomamos como referência a Princesa Peach, que recentemente apareceu em Super Mario Bros. O Filme, para comparar quem tem a melhor interpretação do personagem: a inteligência artificial ou as modelos que fazem cosplay.

Vamos primeiro com o trabalho feito pela inteligência artificial. A equipe da My Smart Arts, conhecida por nós nesse assunto, criou duas versões da Princesa Peach, utilizando os mecanismos tecnológicos da MidJourney.

Em ambos casos, a inteligência artificial representa a Princesa Peach com atributos físicos que não costumam aparecer no videogame ou no filme animado recente. É como se uma modelo, de cerca de 24 ou 26 anos, tivesse procurado o traje para fazer essa caracterização, pois realmente parece uma pessoa real.

Enquanto isso, no mundo do cosplay, também veremos uma velha conhecida das nossas resenhas, a bela modelo brasileira, Maya Briefs.

Pelo seu nome, já sabemos que o seu cosplay favorito é o de Bulma ou de personagens de Dragon Ball. No entanto, com a loucura do filme Super Mario Bros., a modelo decidiu se envolver com a sua própria versão da Peach.

Assim como a inteligência artificial, a representação de Maya confere características de uma mulher adulta ao personagem. No caso de Maya, além de seus atributos físicos, a Princesa Peach parece "Bad Ass" devido às tatuagens que adornam a pele da modelo brasileira.

Qual das duas representações é melhor? Deixamos o trabalho de Maya Briefs para que vocês julguem.