Um fenômeno que está chegando ao fim com a Sony e a Microsoft compartilhando títulos históricos

A exclusividade de títulos era uma das estratégias de vendas mais fortes de consoles de videogame em todo o mundo. A Nintendo continua mantendo isso com a série completa de Super Mario Bros, mas a Sony e a Microsoft, criadoras do PlayStation e do Xbox, parecem estar deixando para trás esse fenômeno para se concentrar em outros elementos.

Uma resenha da Xataka detalha como esse fenômeno, no qual a exclusividade não é tão importante, tem avançado, fornecendo exemplos de como títulos históricos que eram exclusivos de um ou outro console agora são compartilhados sem barreiras.

O primeiro motivo que explica esse fenômeno é a rentabilidade. Habilitar um título para outros consoles gera maiores receitas, já que as vendas aumentam consideravelmente.

Os videogames estão se tornando cada vez mais caros de desenvolver, e limitar o seu público a uma única plataforma pode representar um risco financeiro.

Outro motivo é como o mercado cresceu nos últimos anos. O número de novos usuários não se limita a uma única plataforma e, portanto, é necessário expandir a disponibilidade de jogos para diferentes consoles, a fim de aproveitar esse crescimento.

Além disso, o avanço da tecnologia oferece o armazenamento em nuvens de dados. Assim, não é mais necessário ter um dispositivo, como CDs, especialmente para um console. O streaming de jogos facilitou o acesso a uma ampla biblioteca de títulos a partir de qualquer dispositivo. Isso fez com que a exclusividade de uma plataforma fosse menos importante para os jogadores.

Exemplos recentes de videogames que compartilham consoles

Microsoft: Após a aquisição da Bethesda, a Microsoft anunciou que alguns de seus próximos jogos, como "Starfield" e "The Elder Scrolls VI", serão lançados no Xbox e PC, abandonando a exclusividade que caracterizava a saga.

Sony: Embora a Sony tenha sido mais relutante em abandonar a exclusividade, ela começou a lançar alguns de seus jogos mais populares no PC, como "Horizon Zero Dawn" e "Days Gone".

Estratégias de vendas

Qual é então a estratégia de vendas? O que os consoles fazem para se tornarem atrativas para os usuários?

Cada console tem suas próprias características e vantagens que as diferenciam umas das outras. As marcas podem destacar essas fortalezas em suas campanhas de marketing para atrair os jogadores que buscam uma experiência específica.

Assim, poder oferecer uma interface de usuário intuitiva, um serviço online fluido e uma ampla gama de aplicativos e serviços adicionais pode ser um fator decisivo para os jogadores.

Nesta competição, é essencial o tema preços competitivos, pacotes atraentes e promoções especiais podem ser uma forma eficaz de atrair os jogadores.