Quase todos os aplicativos para o Vision Pro são pagos, então não se animem tanto

A Apple introduziu seus Vision Pro com a promessa de nos levar à era da “computação espacial”, mas por enquanto o que eles trouxeram de volta é a era dos aplicativos pagos para download, pelo menos temporariamente.

Um relatório publicado pela Appfigures, uma empresa especializada em análise de aplicativos móveis, revela que 52% dos aplicativos exclusivos para visionOS publicados até o momento na App Store são pagos, um número significativamente maior do que os 5% dos aplicativos iOS que utilizam esse modelo de monetização.

No entanto, este fenômeno não durará muito tempo. O modelo de pagamento por download era comum nos primeiros anos da App Store da iOS, quando não havia compras no aplicativo e as assinaturas eram limitadas. À medida que a Apple derrubou essas barreiras, os aplicativos encontraram novas formas de monetização, como compras internas e assinaturas, o que os tornou mais populares.

Então, por que esse modelo retornou no visionOS? A análise da Appfigures é baseada em menos de mil aplicativos exclusivos do visionOS ou adaptações de aplicativos existentes no iOS. Isso exclui os mais de um milhão de aplicativos legados do iPadOS que são executados em duas dimensões.

Este regresso ao modelo de pagamento por download é atribuído em parte à “febre do ouro” dos primeiros dias no mercado de um dispositivo de US$4000. Os proprietários do Vision Pro têm mostrado ter uma situação financeira que lhes permite gastar um pouco mais para melhorar a experiência do seu dispositivo.

Além disso, com poucos aplicativos disponíveis, é mais fácil se destacar e chamar a atenção. A maioria dos aplicativos pagos custa menos de dez dólares, o que torna a compra mais instintiva.

No entanto, essa tendência inicial contrasta com a estratégia geral da Apple de impulsionar as assinaturas como modelo de negócio principal. À medida que mais aplicativos chegam à loja do visionOS, é provável que vejamos um aumento nos aplicativos com assinaturas integradas, embora seja pouco provável que alcancem o nível de predominância que têm na App Store do iOS.