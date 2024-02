O portal PlayStation da Sony foi hackeado por um engenheiro da Google para rodar jogos de PSP

Para muitos, era algo que estava para acontecer e finalmente aconteceu: alguém conseguiu hackear um PlayStation Portal da Sony para rodar nele jogos de outra plataforma, neste caso específico, o PSP, um console portátil lendário com toneladas de títulos clássicos.

Desde o momento de seu anúncio oficial, surgiram muitas dúvidas em torno desta nova plataforma da empresa japonesa, em particular porque ficava a meio caminho entre ser realmente um console portátil ou mostrar-se como um anexo de complementos passados da PS3.

PlayStation Portal SONY

O PlayStation Portal funciona como um controle remoto para jogos do PS5 e a conclusão geral da comunidade é que a Sony estava apenas começando a testar novamente o terreno das plataformas portáteis como prelúdio para seu próximo movimento.

Mas é provável que a perspectiva do cenário tenha mudado radicalmente agora, com o anúncio de que alguém, em tempo recorde, conseguiu violar a segurança e criptografia do dispositivo para poder rodar jogos antigos nele.

O PlayStation Portal da Sony foi hackeada. O que vem a seguir?

Três meses após o seu lançamento, o dispositivo portátil de transmissão de jogos da Sony, o PlayStation Portal, foi modificado por hackers para executar jogos do PlayStation Portable (PSP).

Como podem ler, levou apenas 90 dias para hackear este dispositivo que, para ser honesto, tem algumas limitações sérias de origem.

Apesar de sua aparência semelhante a um tablet com controles DualSense integrados, o Portal não é um PlayStation portátil autônomo. Sua função principal é atuar como um monitor remoto conectado a um PS5 para jogar via streaming, não tendo a potência para executar jogos por si só.

Mas agora, conforme revelado em suas próprias redes sociais pessoais, Andy Nguyen e Calle Svensson, dois engenheiros de segurança do Google, juntamente com um colaborador anônimo, demonstraram que o Portal tem a capacidade de executar o emulador PPSSPP, que permite jogar títulos do PSP em diversos dispositivos, incluindo agora o Portal.

Embora não haja medições oficiais de desempenho nem muita informação disponível, Nguyen mencionou que jogos como Grand Theft Auto: Liberty City Stories e Tekken 6 rodam suavemente no Portal.

Em termos de armazenamento, o dispositivo possui 6 GB livres, o que é suficiente para hospedar alguns jogos de PSP e, talvez, de consoles de gerações passadas, como o Super NES ou o NES, embora seja necessário descobrir como executar esse software nele.

Embora a comunidade tenha recebido com entusiasmo essa possibilidade, Nguyen esclareceu que não há planos de lançar um mod de emulação oficial a curto prazo.

Ainda há trabalho a ser feito para otimizar a experiência de jogo e garantir a estabilidade do sistema. Mas é um fato que o PlayStation Portal pode rodar jogos.