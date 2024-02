O Chrome integra totalmente a Inteligência Artificial do Gemini em seu navegador: é assim que funciona

O Google abriu uma nova era em sua trajetória no campo da Inteligência Artificial com o lançamento do Gemini, sua plataforma que veio para substituir o Bard e se tornar a base absoluta deste ramo da empresa para competir diretamente com o ChatGPT da OpenAI.

Uma realidade incontestável é que o Gemini se consolidou neste curto período como um sistema robusto, confiável, quase ausente de alucinações e divagações em seus textos gerados e que por vezes parece ser uma alternativa mais substancial do que o ChatGPT ou até mesmo o Copilot da Microsoft.

Imagem: Google | Google Chrome

No entanto, atingir esse nível aparentemente não impediu os caras do Google de continuarem expandindo o projeto e integrando-o completamente em toda a plataforma de serviços da empresa, chegando até mesmo ao ponto de incorporar o acesso a essa IA dentro do Chrome.

Ao que parece, agora, qualquer usuário que tenha instalada a versão mais recente deste navegador poderá experimentar as capacidades do Gemini com apenas alguns cliques dentro de qualquer janela. Seguindo o mesmo estilo do que vem acontecendo há meses com a IA da Opera.

Google integra o Gemini no navegador Chrome

O Google está acelerando o ritmo de desenvolvimento do seu sistema de IA unificado, Gemini, com a integração do Chat com Gemini diretamente no navegador Chrome.

Esta nova função, conforme ilustrado pelos colegas da WindowsReport em seu relatório, permitirá aos usuários acessar um chatbot de IA diretamente da barra de endereços, também conhecida como Omnibox, sem precisar visitar o site do Gemini.

Na verdade, essa integração torna o processo de interação com a Inteligência Artificial do Google muito mais ágil, direto e simples, sendo um movimento astuto.

Como funciona?

Imagem: Arquivo | Gemini no Chrome

Na barra de endereços do Chrome, digite o símbolo "@" . Um menu com atalhos aparecerá, incluindo "Chat with Gemini". Selecione essa opção.

Faça sua pergunta: Digite sua pergunta ou solicitação no campo de texto e pressione Enter.

E pronto. O Gemini responderá à sua pergunta, ajudará a realizar tarefas ou gerar resumos, e até mesmo dará conselhos úteis.

As funções gerais do Gemini

Para aqueles que não estão familiarizados, aqui compartilhamos a lista mais básica das funções que integram a Inteligência Artificial do Gemini até o momento:

Chatbot de IA: Responde a perguntas, gera conversas e ajuda com tarefas.

Gerador de texto: Cria diferentes formatos de texto, como poemas, roteiros, e-mails, etc.

Tradutor: Traduz texto para diferentes idiomas.

Resumidor: Extrai a informação mais importante de um texto extenso.

A má notícia é que a função de Chat with Gemini para a Omnibox do Chrome está em fase de testes e ainda não está disponível para todos os usuários.

No entanto, alguns usuários podem ativá-la manualmente seguindo estes passos:

Abra o Google Chrome.

Visite chrome://flags na barra de endereços.

Procure o pacote de expansão "Pacote Inicial de Pesquisa no Site".

Selecione Ativar.

Reinicie o navegador.

Visite chrome://settings/searchEngines na barra de endereços.

Você notará que o atalho "Chat with Gemini" já apareceu na seção "Busca no site".

Se a função estiver habilitada na sua região, vale a pena experimentar.