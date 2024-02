Inteligência artificial recria os personagens de Dragon Ball no melhor estilo do Studio Ghibli

O lendário Studio Ghibli, conhecido por obras como “A Viagem de Chihiro” e mais recentemente “O Menino e a Garça”, indicado ao Oscar 2024, aparece em nosso radar por uma interpretação de personagens de Dragon Ball no seu característico estilo de design.

Uma inteligência artificial recria imagens de uma peça impressionante e comovente de Fan Art, onde vemos como seria o anime original de Akira Toriyama se tivesse sido produzido e adaptado pela empresa de Hayao Miyazaki.

O estilo visual do Studio Ghibli e o do anime inicial de Dragon Ball são inconfundíveis à sua maneira, dentro de parâmetros muito básicos. Basta ver qualquer imagem de ambas as entidades para distinguir imediatamente a autoria e origem de cada uma.

Embora a primeira saga de Dragon Ball compartilhe alguns valores estilísticos com as produções mais clássicas de Miyazaki, a realidade é que ambos os traços podem ser considerados bastante diferentes entre si.

Mas por alguma razão, poucos haviam pensado em misturar ambos os mundos com um equilíbrio específico de elementos entre eles. Até agora, onde a IA recria os personagens mais populares de Dragon Ball com este maravilhoso estilo, conforme relatado pelo MeriStation.

Dragon Ball Studio Ghibli

Dragon Ball Studio Ghibli

Dragon Ball Studio Ghibli

Dragon Ball Studio Ghibli

Dragon Ball Studio Ghibli

O Studio Ghibli foi fundado em 1985 pelos diretores Hayao Miyazaki e Isao Takahata e pelo produtor Toshio Suzuki. O estúdio é conhecido por seus longas-metragens animados, que frequentemente se destacam por sua beleza visual, atenção aos detalhes e mensagem positiva.

Os filmes do Studio Ghibli têm sido aclamados pela crítica e pelo público em todo o mundo. Se eles tivessem se aventurado a desenvolver as histórias de Dragon Ball, este teria sido o estilo deles para ilustrar Goku, Bulma e Vegeta.