Especialista em IA acredita que as máquinas extinguirão a humanidade

O avanço da inteligência artificial parece não ter fim. Desde o seu lançamento e posterior popularização, a verdade é que esta tecnologia não para de nos surpreender. E alguns estão mais do que surpresos, estão preocupados.

Um deles é Eliezer Yudkowsky, cofundador do Machine Intelligence Research Institute em Berkeley, Califórnia, que vem alertando há algum tempo sobre uma ameaça iminente: uma potencial rebelião da inteligência artificial (IA) que poderia significar o fim da humanidade.

Tanto que sua postura é mais do que clara: "Temos uma chance mínima de sobrevivência", afirma.

Alinhar com segurança uma AGI poderosa é difícil. — Eliezer Yudkowsky ⏹️ (@ESYudkowsky) 4 de dezembro de 2018

O potencial da IA para ultrapassar o controle humano

Numa conversa recente com o The Guardian, o pesquisador referiu-se a um futuro em que as IAs operarão com uma velocidade e complexidade tal que se assemelharia a enfrentar “uma civilização alienígena que pensa mil vezes mais rápido que nós”.

"IA não deve ser considerada como um cérebro trancado em uma caixa que faz o que lhe é pedido, porque uma IA mais avançada do que os humanos encontrará maneiras de sair da caixa", sentenciou o especialista.

Com uma mistura de seriedade e preocupação, Yudkowsky sugeriu que esse cenário distópico poderia estar mais próximo do que imaginamos. Tanto é assim que poderíamos estar a apenas alguns anos de enfrentar tais consequências catastróficas.

“Se me colocar contra a parede e me obrigar a atribuir probabilidades às coisas, tenho a sensação de que o nosso tempo restante atual se assemelha mais a cinco anos do que a 50 anos. Podem ser dois anos, podem ser dez”, revelou. Parece que Baby do Brasil concorda com ele.

Apocalipsis Inteligencia Artificial

Mas o maior problema não seria esse, mas sim a apatia geral. A posição de Yudkowsky gerou um amplo debate, contrastando com as preocupações de outros especialistas que se concentram mais no impacto socioeconômico da IA do que no risco de uma ameaça existencial.

Eliezer Yudkowsky Especialista em Inteligencia Artificial

“A tecnologia não é algo introduzido por um deus celestial que zela pelos nossos interesses. O desenvolvimento tecnológico é condicionado pelo dinheiro, pelo poder e, em geral, pelos interesses daqueles que possuem o poder e não pelos daqueles que não o possuem”, refutou no mesmo artigo a artista e escritora americana, Molly Crabapple.