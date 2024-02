Como configurar o Gemini para ter um assistente de IA no seu telefone

Este 2024 trouxe consigo uma nova revolução em termos de Inteligência Artificial. Trata-se de Gemini, a IA do Google, que promete ser a tecnologia mais completa atualmente.

Sucessora de Bard, esta plataforma é capaz de realizar uma ampla gama de tarefas, desde a redação de ensaios até a geração de imagens por meio de IA e a gestão doméstica.

Aplicativo Gemini GOOGLE (GOOGLE/Europa Press)

Do Google Assistant ao Gemini

Como era de esperar, o gigante tecnológico desenvolveu essa IA como parte de seu ecossistema. E uma de suas primeiras integrações é o Google Assistant.

Por enquanto, essa transição está disponível apenas para Android como um aplicativo autônomo que pode ser baixado através da Play Store.

A ativação é intuitiva e simples: depois de habilitá-la, basta pressionar e segurar o botão de ligar ou o comando de voz "Hey Google" para iniciar o Gemini.

Inicialmente, o aplicativo da Gemini está disponível em inglês nos Estados Unidos, com planos de expansão para outros idiomas e regiões, incluindo japonês e coreano nas próximas semanas.

Os utilizadores do iPhone, por sua vez, terão que esperar um pouco mais pela integração do Gemini na aplicação do Google, uma atualização que já está prevista.