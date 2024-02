As Nike Kobe 8 Protro “Mambacita” se preparam para o seu lançamento em homenagem a Gigi Bryant

Nike Kobe 8 Protro "Mambacita"

Em 2022, Vanessa Bryant e o legado de Kobe renovaram sua colaboração com a Nike. Desde então, a cada ano, Gianna "Gigi" Bryant é comemorada com designs "Mambacita".

Desta forma, o aguardado modelo Nike Kobe 8 Protro “Mambacita” seguirá os passos das edições Kobe 6 Protro e Kobe 4 Protro com uma variedade de cores em preto e branco.

Além disso, tudo será personalizado neste modelo. O sapato esquerdo terá o texto "GIGI" no calcanhar, enquanto o direito apresentará o seu número icônico: o dois.

As imagens preliminares, compartilhadas por alguns usuários no Instagram, revelam uma fusão de preto e branco inspirada nos uniformes da Mamba e da Fundação Esportiva Mambacita, com borboletas enfeitando a parte superior e toques dourados que realçarão o Swoosh e a língua.

Embora as imagens do modelo já estejam circulando, os detalhes específicos sobre o lançamento das Nike Kobe 8 Protro "Mambacita" ainda estão por confirmar oficialmente.

As expectativas apontam para o 1º de maio de 2024 como a data oficial de lançamento, e especula-se que terão um custo de cerca de US$190.