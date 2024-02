As histórias de Dragon Ball Super se desenvolvem em um universo diferente do de Z

Akira Toriyama e sua equipe deixaram bem claro quando decidiram retomar as aventuras do mangá e anime mais famoso de todos os tempos: Dragon Ball Super se passa logo após a derrota de Majin Buu em Dragon Ball Z.

Isso significa que o que temos desfrutado acontece durante o tempo que separa o final da batalha contra Buu e o Torneio de Artes Marciais em que Goku vai treinar com Uub.

No entanto, há uma teoria muito interessante e bastante plausível que diz que o que acontece em Dragon Ball Super se passa em um universo alternativo.

Ou seja, sim acontece naquele tempo, mas em uma linha do tempo que não é a mesma que dá continuidade ao que vimos em Dragon Ball Z. Baseiam-se em vários elementos que podem ser discutíveis, mas que valem a pena serem considerados.

De acordo com uma resenha do Código Espaguete, os designs dos personagens são a primeira coisa em que esta teoria se baseia para dizer que Dragon Ball Super ocorre em uma linha do tempo diferente. O cabelo de Bulma ou a diferença entre os já adolescentes Goten e Trunks fazem os criadores desse suposto pensarem que tudo isso acontece em um universo alternativo.

E embora haja diferenças em alguns detalhes, devemos entender que Dragon Ball Z terminou no início dos anos 90 e Super foi retomado na segunda década dos anos 2000, quase 20 anos depois. Portanto, é claro que os designs seriam muito diferentes.

Goten e Trunks Dragon Ball

Mas onde essa teoria está correta é no desenvolvimento dos poderes. Logo após Buu, Goku havia alcançado o Super Saiyajin 3. Em pouco tempo, eles foram para o Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue, Ultra Instinto, Ultra Ego; e os mais recentes: Gohan Besta e Piccolo Laranja.

Essa explosão e aumento de nível tão exagerados não são normais em Dragon Ball. Esse elemento é o argumento mais forte da teoria para revelar que tudo isso acontece em uma linha do tempo diferente.

Goku Super Saiyajin 3 Dragon Ball