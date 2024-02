Adeus às antigas profissões: 6 trabalhos cada vez mais necessários graças à Inteligência Artificial

Assim como mencionado por diferentes especialistas recentemente, a inteligência artificial (IA) está longe de ser uma ameaça para o emprego.

Pelo contrário, este novo tipo de tecnologia está abrindo portas para novas profissões e expandindo algumas já existentes.

E isso claramente poderia continuar. À medida que a IA avança, a intervenção humana será cada vez mais necessária, criando assim um novo catálogo de possibilidades para profissionais de diversos campos, como a aplicação ética ou a otimização.

Especialistas em ética de IA

Assim como mencionado acima, a ética está se tornando fundamental quando se trata de Inteligência Artificial. Por isso, esses profissionais serão fundamentais para o seu desenvolvimento responsável.

Por exemplo, os especialistas em ética de IA se encarregarão de garantir que as aplicações e algoritmos sejam desenvolvidos e utilizados de forma adequada.

Estarão em constante vigilância dos efeitos sociais e culturais gerados pelas Inteligências Artificiais e promoverão práticas que respeitem a privacidade, equidade e transparência durante seu desenvolvimento, como auditorias éticas ou tarefas de formação.

Sussurradores de IA

Também conhecidos como engenheiros de software rápido, esses profissionais aprimoram a comunicação entre humanos e sistemas de Inteligência Artificial.

Basicamente, seu trabalho consiste em ajustar e otimizar as respostas dos chatbots para que sejam mais eficazes e naturais, combinando conhecimentos técnicos com uma sólida compreensão da psicologia humana.

Para isso, eles devem colaborar de perto com os desenvolvedores de software, fazendo propostas de melhorias tanto em sua interface quanto em suas funções.

Verificadores de dados de IA

Pode parecer que depositamos toda a nossa confiança nas novas tecnologias. Mas a verdade é que muito antes, durante o seu desenvolvimento, são pessoas que verificam essas informações.

Dado que a IA se base em dados para funcionar, a precisão destes é fundamental. Por isso, os verificadores de dados já estão trabalhando para garantir a confiabilidade e precisão das informações geradas pela IA, desempenhando um papel crucial na validação dos dados e no combate à desinformação.

Identificar e corrigir erros é necessário. Portanto, já sabem: Se uma IA falha em ter veracidade, é porque não teve um bom verificador.

Artistas de IA

Este papel pode parecer menos óbvio do que os outros, apesar de estar à vista de todos. E é que cada vez mais as campanhas de marketing ou séries de redes sociais se baseiam em designs feitos com IA.

Portanto, já podemos notar que a interseção entre IA e arte está criando um novo campo para os criativos.

Os artistas de Inteligência Artificial utilizam algoritmos e ferramentas para explorar novas formas de expressão artística, o que, além de exigir habilidades técnicas, também requer uma compreensão real dos processos criativos.

Designers de experiências emocionais

Outra profissão que será afetada pela IA é no campo do design UX. Mas não é que vai acabar, pelo contrário.

Se agora esses profissionais se concentram em como as interações com sistemas digitais afetam emocionalmente os usuários, agora terão que fazê-lo de forma potencializada.

A interface será fundamental para a popularização da Inteligência Artificial, e caberá aos designers de UX criar experiências que provoquem respostas emocionais positivas e melhorem a conexão do usuário com o produto ou serviço.

Profissionais de vendas e marketing digital

Finalmente, esta poderia ser mais óbvia: Em um mundo onde a IA está cada vez mais presente e milhares de usuários a descobrem diariamente, há um processo que deve ser concluído para gerar recursos.

Isso mesmo, estamos falando do papel dos especialistas em marketing e vendas em um mercado centrado na inovação. Os especialistas nessa área serão fundamentais para apresentar novos produtos e serviços.