A OPPO responde: não vão parar de fabricar smartphones dobráveis e continuam na competição

Após um início turbulento, o segmento de smartphones com telas dobráveis atingiu um nível de maturidade genuinamente atraente este ano de 2023. Embora a Samsung tenha começado praticamente como a líder do setor e quase a única alternativa atualmente, há várias marcas com seus próprios dispositivos flexíveis. Entre todos eles, o que mais se destacou foi a OPPO.

Desde o lançamento do Find N2 Flip, a empresa asiática se posicionou como um dos fabricantes mais interessantes, após desenvolver um modelo bastante funcional, atraente e superior em alguns aspectos em relação à concorrência. Essa tendência foi validada com o lançamento do N3 Flip.

Imagem: OPPO México | Oppo Find N3 Flip

Neste ponto, a OPPO já é uma marca que os consumidores associam a smartphones com tela dobrável, mas recentemente surgiram relatos de que eles abandonariam a fabricação de dispositivos desse tipo.

Era um rumor quase inexplicável à primeira vista, na época, em setembro de 2023, relatamos como em alguns mercados, como no Brasil, o N2 Flip foi um sucesso de vendas a ponto de esgotar o estoque disponível em semanas.

Mas por um momento parecia que tudo era verdade e que a empresa estava abandonando o barco, mas agora tudo está claro.

A OPPO desmente os rumores: não vão abandonar a fabricação de telefones dobráveis

OPPO pode ser considerada hoje em dia como uma das principais fabricantes de smartphones do segmento da tela flexível e agora desmentiu categoricamente os rumores que circulavam recentemente sobre seu abandono desse mercado.

A empresa confirmou seu firme compromisso com essa tecnologia inovadora e garantiu que continuará desenvolvendo e lançando novos dispositivos dobráveis no futuro.

Imagem: OPPO México | Oppo dobrável

No início desta semana, um relatório publicado pelo veículo coreano HankYung afirmava que a OPPO, juntamente com sua empresa irmã Vivo, iriam abandonar a produção de smartphones dobráveis devido a uma queda significativa em sua participação de mercado.

Este relatório gerou grande agitação na indústria tecnológica, pois essa empresa se posicionou como um dos principais atores no segmento flexível. Mas agora, em resposta a esses rumores, a OPPO emitiu um comunicado oficial através do GSMArena, onde reafirma seu “compromisso” com os dispositivos dobráveis.

"A dedicação da OPPO ao contínuo desenvolvimento da tecnologia de smartphones dobráveis permanece inalterada. Fiquem atentos às nossas atualizações e anúncios oficiais."

É o que afirma a breve declaração oficial que encerra o rumor infundado. Assim, a empresa reafirma seu compromisso com o contínuo desenvolvimento dessa tecnologia.