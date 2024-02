A Huawei vai contra o Apple Vision Pro: prepara um visor mais leve e acessível

Depois de um lançamento deslumbrante, parece que o encanto em torno do Apple Vision Pro, o visor de Realidade Mista da Apple, está começando a se perder. Ele foi apresentado como o sucessor geracional do iPhone.

Desde o momento de sua apresentação, surgiram dúvidas e até alarmes devido ao silêncio mantido em torno de alguns detalhes cruciais do dispositivo, que só foram conhecidos no momento de seu lançamento, sem deixar todos satisfeitos.

Vision Pro Realidade virtual

Fatores determinantes, como a experiência real para usuários que precisam de óculos de aumento, a verdadeira lista de aplicativos dedicados com uma interface que aproveite a plataforma e não software trazido automaticamente do iPadOS ou o pequeno grande detalhe da autonomia real da bateria.

No final, após um início interessante, a empresa começou a receber várias devoluções do dispositivo, sob uma variedade de argumentos, incluindo tontura e fadiga física causada pelo peso de carregar um computador de Realidade Mista no pescoço.

É bem no meio deste panorama que surge no horizonte um potencial concorrente que poderia modificar o estado atual deste novo segmento de mercado.

A Huawei estaria a preparar a sua própria versão do Apple Vision Pro que seria mais barata e leve

Há uma competição à vista. Rumores vindos das distâncias da Ásia indicam que a Huawei está desenvolvendo um concorrente para o dispositivo de realidade espacial Vision Pro da Apple, chamado, por enquanto, de forma provisória, Huawei Vision.

De acordo com vazamentos publicados por um informante chamado Li Nan na rede social chinesa Weibo, este novo produto pesaria apenas 350 gramas, metade do peso do Vision Pro da Apple, que fica acima de 600 gramas, o que poderia reduzir o desconforto que alguns usuários experimentaram com o dispositivo da Apple.

Imagen: Weibo | Huawei Vision.

Ambos visores, o da Apple e este da Huawei, estariam equipados com painéis micro-OLED Sony 4K, mas com algumas diferenças-chave que poderiam influenciar a preferência dos consumidores em um futuro não tão distante.

O Huawei Vision não terá a função EyeSight da Apple, que permite que as pessoas ao redor do usuário vejam uma representação de seus olhos. Enquanto isso, o Vision Pro continuará com sua própria família de processadores nativos.

Corre o rumor firme de que a Huawei usará chips próprios desenvolvidos pela HiSilicon, sua unidade de semicondutores. No entanto, conseguir chips de última geração pode ser um desafio para a Huawei.

Uma vez que as sanções impostas pelos Estados Unidos, que ainda estão em vigor em alguns setores, impedem que a fundição chinesa SMIC tenha acesso às máquinas de litografia ultravioleta extrema (EUV) necessárias para produzir SoCs de ponta.

Apesar disso, espera-se que a SMIC consiga produzir chips de 5 nm para a Huawei até o final deste ano, utilizando suas máquinas de litografia ultravioleta profunda.

Espera-se que o dispositivo ofereça uma experiência semelhante ao Vision Pro da Apple a um preço significativamente mais baixo. Uma vez que se afirma que o Huawei Vision custará cerca de US$1.750, metade do preço do Vision Pro da Apple, que foi lançado por US$3.500.

Se o Huawei Vision conseguir oferecer mais da metade das capacidades do dispositivo da Apple a um preço tão baixo, poderia ser um grande concorrente no novo mercado da agora chamada realidade espacial.