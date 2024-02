Um único continente sem divisão de oceanos: assim era a Terra há 600 milhões de anos

Imagine um mundo onde não existiam oceanos, apenas um enorme continente que abrangia quase toda a superfície terrestre. Este supercontinente, conhecido como Pannotia, existiu há aproximadamente 600 milhões de anos, durante o período Neoproterozoico.

Hoje em dia, a Terra parece muito diferente, com continentes fragmentados e oceanos que cobrem mais de 70% da superfície.

As coisas eram um pouco diferentes naquela época, quando éramos um único continente na Terra. O clima era quente e úmido, com florestas tropicais se estendendo por grande parte do supercontinente. Nas zonas polares, era possível encontrar geleiras. Os primeiros animais com casca, como os trilobites, já habitavam este antigo mundo.

Sem falar das paisagens naquele tempo do nosso planeta. As montanhas eram muito mais altas do que as que encontramos hoje em dia. De acordo com o El Confidencial, a colisão dos crátons continentais durante a formação de Pannotia deu origem a cordilheiras colossais que se elevavam sobre a superfície do nosso planeta.

Pannotia não era estático. Os crátons continentais estavam constantemente se movendo, o que causava mudanças na configuração do supercontinente. Essas colisões e fragmentações tiveram um impacto significativo na evolução da vida na Terra.

A ciência faz um trabalho impressionante ao estudar e analisar como era Pannotia, pois isso nos ajuda a compreender melhor a história do nosso planeta. Ao observar como este supercontinente se formou e fragmentou, podemos entender melhor os processos geológicos que moldaram a Terra ao longo do tempo.

É possível que os continentes voltem a se unir em um futuro distante? Os cientistas não sabem com certeza, mas é uma possibilidade que intriga muitos. O que sabemos é que a Terra está em constante mudança e que a superfície que vemos hoje não será a mesma no futuro.