Steve Jobs disse que a Microsoft falharia ao tentar dominar a internet e apenas a OpenAI e o ChatGPT poderiam evitá-lo

É amplamente conhecido que Steve Jobs, o célebre cofundador da Apple, possuía uma visão excepcional que contribuiu significativamente para o seu sucesso empresarial. Em uma entrevista para Wired em 1996, Jobs previu com precisão o impacto que a Internet teria nas décadas seguintes, reconhecendo sua importância tecnológica.

Jobs destacou dois motivos principais para colocar a Internet em um pedestal: sua onipresença e seu caráter descentralizado, que impediria a Microsoft de dominá-la completamente. Embora quase 30 anos tenham se passado desde suas palavras proféticas, é inegável que Steve Jobs estava certo em sua visão sobre a Internet.

Durante a entrevista, Jobs elogiou a simplicidade da web e sua capacidade de democratizar o espaço virtual, permitindo que empresas de todos os tamanhos competissem em igualdade de condições. No entanto, ele apontou que algumas pessoas procuravam complicar a web, o que não mudaria sua essência fundamental.

Embora a Microsoft tivesse dominado a computação de mesa com seu sistema operacional Windows, a chegada da Internet trouxe o surgimento de outras duas grandes empresas de tecnologia: Google e as redes sociais, com a Meta (anteriormente conhecida como Facebook) liderando o caminho.

Enquanto a Microsoft continuava liderando a informática de mesa com produtos como o Internet Explorer e o Bing, o Google emergiu como uma força dominante na web com seu mecanismo de busca e seu navegador Chrome. Por outro lado, as redes sociais, como o Facebook e o Instagram, mudaram a forma como nos conectamos e compartilhamos online.

A aliança que poderia mudar tudo

No entanto, no final de 2022, um novo marco tecnológico surgiu no cenário: o lançamento do ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial que revolucionou a forma como interagimos na Internet. Esta IA, desenvolvida pela OpenAI, rapidamente superou outras plataformas populares, mostrando um crescimento sem precedentes na história da Internet.

E acontece que a Microsoft é colaboradora da OpenAI desde 2019, contribuindo com dinheiro e infraestrutura de computação.

Assim, embora Steve Jobs tenha acertado em cheio com a web e a Microsoft no início, ele deixou este mundo muito cedo para avaliar o alcance da inteligência artificial e como poderia reorganizar as forças das grandes empresas no futuro.