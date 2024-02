Spotube funde o Spotify com o YouTube: gratuito, sem anúncios e ao alcance de qualquer usuário Android

No mercado de serviços de assinatura de música por streaming, o Spotify continua sendo a plataforma mais popular. Embora o aplicativo tenha amplas áreas de oportunidade para melhorar, começando pela qualidade e fidelidade de seu áudio. Agora, com a chegada do Spotube , talvez as coisas finalmente melhorem.

Um pouco de concorrência nunca faz mal, e o aplicativo que estamos compartilhando hoje parece que poderia ser descrito como a materialização do pior pesadelo do Spotify e do YouTube. Isso porque reúne os elementos mais atraentes e funcionais de ambas as plataformas para integrá-los a um aplicativo completamente gratuito e sem anúncios.

Spotify AP (Patrick Semansky/AP)

Spotube é uma plataforma de música por streaming para Android que combina o melhor de ambos os aplicativos concorrentes, mas sem publicidade.

E isso é alcançado através de um equilíbrio legal um tanto complicado, que a torna uma plataforma tão atraente quanto potencialmente fugaz.

Spotube: a alternativa gratuita que combina o melhor do Spotify e do YouTube

No panorama atual da música em streaming, o Spotify e o YouTube Music dominam o mercado com sua ampla oferta musical. No entanto, a experiência nem sempre é perfeita: a publicidade constante pode ser irritante e interromper o fluxo musical.

Para aqueles que buscam uma alternativa gratuita sem sacrificar a qualidade, o Spotube surge como uma opção atraente de código aberto que pode ser baixada diretamente do seu site oficial.

Imagem: Arquivo | Spotube

No entanto, também se integra com a API do YouTube para reproduzir o áudio, o que nos permite desfrutar da música sem interrupções.

A plataforma está disponível para Android, Windows, Linux e macOS, o Spotube oferece uma experiência simples e intuitiva. Basta instalar o aplicativo, fazer login com nossa conta do Spotify e começar a desfrutar da música.

É importante ressaltar que, estritamente falando, não se pirateia o Spotify, já que em nenhum momento se tenta acessar os arquivos de música e apenas se utilizam os dados de acesso livre da API. No entanto, por esse motivo, na plataforma não há podcasts nem conteúdo exclusivo do Spotify.

Da mesma forma, a qualidade de áudio é MUITO variável, pois depende do que está disponível no YouTube, então o som nem sempre será o melhor. Pode até ser pior do que em plataformas pagas.

Em resumo, o Spotube é uma excelente alternativa para quem procura uma experiência musical gratuita e sem anúncios.