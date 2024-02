Saiyajin? Esse é a verdadeira origem planejada para Goku

Os androides têm sido uma parte integral de várias sagas de ‘Dragon Ball’, incluindo personagens como A17, A18, A16, Cell e até mesmo Mecha Freeza. No entanto, poucos sabem que o próprio Goku poderia ter tido uma origem muito diferente se o seu criador tivesse seguido a sua ideia original, baseada noutro manga anterior de Akira Toriyama.

Em vez de ser um alienígena da raça Saiyan, Goku poderia ter sido um ciborgue desde o início. Antes de criar ‘Dragon Ball’, Toriyama escreveu um mangá chamado ‘As Aventuras de Tongpoo’, que apresentava um jovem androide com muitas semelhanças com o Goku mais jovem que conhecemos.

Um robô?

Inclusive, o desenvolvimento de Tongpoo refletia os primeiros arcos de ‘Dragon Ball’, incluindo uma jornada com uma companheira chamada Plamo, similar à jornada de Goku com Bulma em busca das Esferas do Dragão.

No entanto, Toriyama decidiu dar a Goku uma origem diferente, descartando a ideia de que ele fosse um ciborgue e optando por torná-lo um extraterrestre da raça Saiyajin. Essa decisão deu origem às diversas sagas posteriores de 'Dragon Ball', centradas nos conflitos galácticos dos Saiyajins, como os arcos de Vegeta, Freeza e o mais recente de Granola em 'Dragon Ball Super'.

Assim, enquanto Goku poderia ter sido um ciborgue em um universo alternativo de ‘Dragon Ball’, sua história como um Saiyajin que chegou à Terra e se tornou o lendário guerreiro que todos conhecemos deixou um impacto indelével na cultura popular e na história do mangá e do anime.