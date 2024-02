Pokémon GO Tour: Sinnoh chega a todo o mundo em 24 e 25 de fevereiro

Uma semana após o Pokémon GO Tour: Sinnoh Los Angeles, o Pokémon GO Tour Global será realizado entre sábado, 24 de fevereiro, e domingo, 25 de fevereiro, das 10:00h às 18:00h, horário local. Com isso, todos os Treinadores ao redor do mundo poderão vivenciar a experiência de onde quer que estejam e fazer parte desta incrível aventura.

Durante o evento, Treinadores de todo o mundo poderão explorar a região de Sinnoh com seus amigos, capturando Pokémon e participando de forma totalmente gratuita. Assim, poderão desfrutar da pesquisa especial exclusiva da Equipe GO Rocket, na qual poderão escolher um dos primeiros Pokémon parceiros da região de Sinnoh para explorar as diferentes rotas ramificadas. Incluindo Spiritomb!

Foto: Pokémon Go Melhor jogo de todos os tempos

Na Turnê Global de Pokémon GO: Sinnoh, os Pokémons Dialga Forma Origem e Palkia Forma Origem fazem sua estreia lendária no jogo durante as anomalias espaço-temporais, tendo a oportunidade de capturar até mesmo sua versão brilhante.

Os jogadores da América Latina terão a emocionante oportunidade de participar em eventos presenciais que serão realizados nas principais cidades da região. Estes eventos oferecerão experiências únicas ao instalar tendas temáticas, poképaradas físicas e outros elementos interativos em vários parques. Com isso, os treinadores mergulharão em um universo de diversão e entretenimento.

Efeitos de aventura

Nesta edição de 2024, são lançados os novos Efeitos de Aventura: Distorsão, que temporariamente para o temporizador de certos itens, e Corte Vazio, que temporariamente aumenta a distância em que se pode encontrar Pokémon em estado selvagem.

Cada um deles permitirá que você derrote Dialga Forma Origem e Palkia Forma Origem, respectivamente, ao usar poeira estelar e doces.

Foto: Pokémon Go Partida

Caminho para Sinnoh

Além disso, a partir de segunda-feira, 19 de fevereiro, às 10:00, até sexta-feira, 23 de fevereiro, às 22:00 (horário local), os Treinadores poderão embarcar na aventura do Tour Pokémon GO através do evento “Caminho para Sinnoh”, onde poderão desfrutar de uma pesquisa temporária inspirada no evento, bem como novos itens ao adquirir seus ingressos, tanto para o evento de Raids quanto para o evento de Eclosão. Além disso, com sua compra, poderão aproveitar ao máximo a celebração e receber bônus adicionais e recompensas para desfrutar durante todo o fim de semana do evento Tour Pokémon GO: Sinnoh.

Durante este evento, os jogadores terão a oportunidade de encontrar Pachirisu, Chatot e Carnivine, bônus relacionados à eclosão de ovos e acesso a uma pesquisa especial com encontros com Heatran, Cresselia, Giratina Forma Origem e Darkrai.

Os ingressos para o Caminho de Sinnoh terão um custo de US$5.00 e estão disponíveis desde segunda-feira, 19 de fevereiro, na loja do jogo.

Anomalias espaciotemporais

Durante esses fenômenos misteriosos que conectam nosso mundo a um passado distante, os Pokémon descobertos pela primeira vez na região de Hisui que aparecem no jogo Pokémon Legends: Arceus para o Nintendo Switch aparecerão em habitats e incursões que só ocorrerão durante as horas do habitat Bosque Ancestral e Lagoa Geotérmica.

Go Pokemon

Incursões especiais

Durante as horas temáticas de Passeio Bullicioso e Mina Tóxica, Pokémons originários da região de Sinnoh se apresentarão em incursões. Assim, durante as incursões de cinco estrelas, Dialga e Palkia aparecerão em Passeio Bullicioso e Mina Tóxica; enquanto que, em Bosque Ancestral e Lagoa Geotérmica, ambos os Pokémon aparecerão em sua Forma Origem e, se os treinadores tiverem sorte, poderão encontrá-los em sua forma brilhante.

Pokémons especiais farão sua aparição em estado selvagem durante este emocionante evento! Em habitats exclusivos, Pokémon únicos serão apresentados. Além disso, pela primeira vez em Pokémon GO, existe a possibilidade de encontrar Stunky variocolor em estado selvagem. Mas isso não é tudo, quando ocorrer uma anomalia espaço-temporal, alguns Pokémon recém-descobertos na região de Hisui aparecerão pela primeira vez. Todos os dias, uma anomalia espaço-temporal será gerada durante horas específicas em cada habitat.

Bônus e surpresas

Durante o evento, todos os Treinadores desfrutarão de bônus e recompensas exclusivas entre as 10:00 e as 18:00. Isso inclui metade da distância necessária para chocar ovos em incubadoras, até seis trocas especiais por dia, redução pela metade do custo de Poeira Estelar por troca e a remoção do limite de incursões remotas a partir de sexta-feira, 23 de fevereiro, à meia-noite até domingo, 25 de fevereiro de 2024, às 23:59, hora local.

Para obter mais detalhes sobre o Pokémon GO Tour Global, Dias da Comunidade, eventos especiais e novas adições ao jogo, fiquem atentos ao blog e às redes sociais oficiais do Pokémon GO. Além disso, lembra-se aos Treinadores que sempre prestem atenção ao seu entorno e sigam as normas das autoridades locais de saúde ao jogar Pokémon GO.