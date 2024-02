O que é e como criar um personagem do zero usando Inteligência Artificial

Hoje compartilhamos um guia básico sobre um site que causou grande furor alguns meses atrás com o boom dos sites de Inteligência Artificial. Mas agora, onde tudo avança tão rápido, ele parece um pouco da pré-história: Character AI, mais conhecido na comunidade como character.ai.

2023 foi o ano em que plataformas de IA como ChatGPT, Midjourney e Bard (agora conhecido como Google Gemini) demonstraram o poder desses sistemas para gerar textos e imagens de grande impacto.

Mas isso foi apenas o início da avalanche que parece que vai nos esmagar em 2024. O primeiro grande exemplo disso é o que a OpenAI nos mostrou com Sora, a revolucionária Inteligência Artificial que promete criar vídeos de realismo inimaginável em apenas segundos.

Video de mamutes gigantes em um prado nevado. OpenAI Sora IA

Diante desse nível de magnitude, é compreensível que o impacto original que o Character AI teve tenha se perdido, já que na época se tornou viral por usar o poder da Inteligência Artificial como uma maneira de poder conversar com avatares virtuais de famosos, gênios e personagens ilustres, independentemente de estarem vivos ou mortos.

Um universo de personagens únicos a apenas um clique de distância

Alguma vez sonhaste em dar vida aos teus personagens favoritos ou criar outros completamente novos com personalidades vibrantes e histórias cativantes?

A inteligência artificial do personagem francamente nos abre as portas para esse universo de possibilidades, sendo esta uma plataforma inovadora que permite interagir com personagens de IA de uma forma totalmente nova, permitindo aos usuários explorar emoções, motivações e relacionamentos de forma profunda e imersiva.

De certa forma, cada um dos personagens hospedados em character.ai pode ser considerado como uma evolução brutal dos chatbots limitados que por anos pululavam nos sites com funções muito pouco atraentes.

Imagem: Arquivo Character AI

Mas aqui a situação é completamente diferente. É possível ter uma conversa de quase qualquer tipo no site depois de escolher um dos personagens disponíveis na biblioteca existente ou até mesmo é possível criar um personagem do zero.

A seguir, vamos descrever de forma geral como dar vida ao nosso próprio personagem neste site, com os passos mais básicos.

Como criar seu próprio personagem de IA com Character AI

Em si, é muito fácil dar vida a um personagem único em character.ai. Para isso, primeiro de tudo, é necessário criar uma conta gratuita no site. Isso leva apenas alguns minutos.

Depois disso, volte para a página principal e clique no botão de Create (Criar) localizado na coluna esquerda. Uma janela pop-up se abrirá, onde devemos selecionar a opção Create a character (Criar um personagem).

Imagem: Arquivo | Character.AI

Ao fazer isso, a interface de criação de personagem será carregada. O nome, a saudação inicial e a imagem do seu avatar são os pontos essenciais com os quais o processo deve ser iniciado.

Você pode decidir se deseja que o próprio site gere imagens, definir se o personagem será público ou privado e personalizá-lo completamente. Depois de ter tudo pronto, pressione "Editar detalhes (Avançado)" antes de publicar.

É indispensável explorar as opções avançadas para que o chatbot funcione melhor. Nesta seção, você poderá adicionar descrições e definir a personalidade do seu personagem.

Com base em como você conseguir ajustar diferentes elementos para simular seu comportamento e torná-lo semelhante a uma pessoa real, a experiência será melhor.

Nesta parte do processo, é necessário dedicar tempo a experimentar nesta seção, pois pode ser um pouco complexo.