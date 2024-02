O futuro segundo Zuckerberg: demissões, inteligência artificial e o destino dos trabalhadores de tecnologia

O fundador do Facebook e atual CEO do Meta, Mark Zuckerberg, conversou sobre diversos temas durante sua recente participação no podcast ‘Morning Brew Daily’.

Uma delas foi sua perspectiva e visão do futuro na indústria tecnológica, as demissões pós-pandemia e também aquelas que foram resultado da inteligência artificial.

A atualidade segundo Zuckerberg

A visão do jovem bilionário é clara: Segundo ele, o aumento do e-commerce durante a pandemia levou as empresas a viver um boom publicitário.

No entanto, tudo o que sobe tem que descer, e o retorno à presencialidade desencadeou uma crise no setor, fazendo com que as receitas publicitárias voltassem aos níveis anteriores à pandemia.

Esta mudança obrigou empresas como o Meta a demitir muitos de seus funcionários, pois suas equipes tinham se expandido significativamente para atender à demanda durante o auge do comércio eletrônico.

O "ano da eficiência" no Meta

"Obviamente foi muito difícil, perdemos muitas pessoas talentosas que eram importantes para nós. Mas de certa forma, tornar-se mais eficiente faz com que a empresa seja mais eficiente", explicou Zuckerberg sobre os ajustes de pessoal de 2022 e 2023.

E acrescentou: "Primeiro houve um crescimento excessivo e então o bom senso nos disse que deveríamos fazer o melhor trabalho possível, enxugando a empresa para torná-la mais eficiente".

Segundo o CEO, graças a esse movimento, o Meta reduziu suas camadas de gestão em 2023, declarando que este ano de 2024 será o 'ano da eficiência' para a empresa sediada em Menlo Park, Califórnia.

O criador do Facebook acredita que o futuro dos trabalhadores de tecnologia virá de mãos dadas com a agilização das operações das empresas.

Logo da Meta (AP Foto/Jeff Chiu) AP (Jeff Chiu/AP)

Qual foi o papel da IA?

Consultado sobre o papel da inteligência artificial nessas demissões em massa, Zuckerberg respondeu que em outras empresas “é possível. (Mas) pelo menos para nós, a IA não foi um fator importante para isso”.

Deve-se mencionar que, ao contrário do Meta, outras grandes empresas de tecnologia reconheceram que suas reestruturações visavam priorizar o desenvolvimento da IA.

Por exemplo, empresas como Google, Amazon e IBM destacaram que, além dos ajustes trabalhistas, seu objetivo é investir em inteligência artificial sem que isso signifique uma redução de sua rentabilidade.