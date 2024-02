“Estou me queimando!” A verdadeira história por trás da missão Apollo 1

Desde tempos imemoriais, o ser humano tem tido curiosidade por tudo o que acontece ao seu redor. E ainda mais quando se trata do que vemos no céu.

Foi essa motivação que levou a NASA a desenvolver suas primeiras missões e finalmente entender o que havia além do nosso planeta.

E já na década de 60, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço embarcou no histórico programa Apollo, destinado desde o início a conquistar a Lua.

Quase uma década depois, Apolo 11 conseguiu pousar na Lua e a humanidade pisou pela primeira vez em nosso satélite natural. No entanto, a primeira missão foi a Apolo 1, não teve o mesmo destino.

NASA Astronauta

O trágico destino da primeira missão lunar

Originalmente programada para decolar há exatos 57 anos, em 21 de fevereiro de 1967, a missão enfrentou um destino fatal antes de chegar à sua data de lançamento.

O momento fatídico ocorreu alguns dias antes, durante um teste de pré-lançamento em 27 de janeiro de 1967.

Um incêndio devastador eclodiu no módulo de comando da nave, tirando a vida dos astronautas Virgil Grissom, Edward White e Roger Chaffee.

Virgil Grissom, Edward White y Roger Chaffee | NASA

Havia suspeitas, mas foram omitidas

Inicialmente esta missão era chamada de Apollo 204, e já havia sido contestada pela tripulação devido ao fato de sua cabine conter materiais altamente inflamáveis. Na verdade, não era preciso ser um gênio para perceber.

Embora não tenham sido ouvidos por agentes da NASA, os astronautas ainda embarcaram na nave na Plataforma 34 do Cabo Canaveral.

O problema? Apenas entraram na cabine, os 3 cosmonautas começaram a sentir um cheiro peculiar vindo dos tanques de oxigênio, semelhante ao aroma de "soro de leite azedo", e também a apresentar problemas de comunicação.

Eles estavam a bordo há 20 minutos e a simulação foi interrompida para descobrir de onde vinha aquele cheiro, mas não houve uma resposta conclusiva e o pré-lançamento foi retomado.

O fatal desfecho dos três astronautas

Às 06:30:54 daquele fatídico dia, algo estranho estava acontecendo na cabine. Foi possível ouvir “Temos um incêndio na cabine!”, de White, e 6 segundos depois outra pessoa gritou: “Há um fogo terrível!”.

“Estou me queimando, tirem-nos daqui!”, foi a última coisa que os controladores de rádio ouviram dos astronautas, após fatídicos 27 segundos em que ninguém conseguiu reagir e o fogo tomou conta da nave.

E isso não foi tudo. Ao conseguirem entrar no módulo lunar, os socorristas se depararam com as luzes acesas e três corpos pegajosos escondidos atrás da fumaça.

O dano era tão grande que era impossível movê-los porque seus trajes haviam derretido e o nylon havia causado estragos em seus corpos.

Posteriormente, as autópsias revelaram que Virgil Grissom, Edward White e Roger Chaffee levaram alguns segundos para morrer devido à inalação de monóxido de carbono, que foi liberado assim que seus trajes começaram a queimar, e que todas as queimaduras foram post mortem.

No entanto, o trágico final da Apolo 1 hoje serve como um lembrete sombrio dos riscos da exploração espacial.

O sacrifício de Grissom, White e Chaffee ainda é lembrado, inclusive com uma placa em homenagem na própria Lua, mas a NASA nunca soube o que causou o fatal incêndio a bordo da Apollo 1.