Uma mudança sem precedentes: Xbox quer que cada tela seja “seu console”

Nos últimos dias, houve importantes novidades no universo do Xbox. Um novo rumo é vislumbrado com o anúncio de que a Microsoft lançará quatro jogos exclusivos do Xbox no Switch e PS5.

Este é apenas o começo, e podemos antecipar mais notícias emocionantes no futuro sobre o ecossistema do Xbox, que agora é concebido como algo mais do que apenas um console, como indicado por Phil Spencer.

O chefe da divisão de jogos da Microsoft abordou muitas das questões da comunidade no Podcast do Xbox. No entanto, antes de sua transmissão, Spencer enviou um comunicado interno aos funcionários para falar sobre o futuro da marca.

De acordo com o que foi relatado pelo The Verge, um dos destaques é a visão de "um futuro onde cada tela seja um Xbox", um aspecto que não foi mencionado explicitamente durante o podcast de 22 minutos.

“Quando observamos o estado de nossa indústria, vemos que os jogadores estão optando cada vez mais por jogar em vários dispositivos, mas sua experiência é prejudicada pela fragmentação criada pela falta de integração das plataformas”, começa Spencer.

"As principais franquias da indústria estão se distribuindo em múltiplos dispositivos, o que obriga os criadores a gerenciar várias instâncias de seus jogos, gerando custos mais altos e comunidades fragmentadas".

A Xbox propõe “uma visão diferente para o futuro dos jogos”

Spencer acrescenta que "toda essa fricção cria uma grande oportunidade para que possamos atender às necessidades dos criadores e jogadores em vários dispositivos". É evidente que a Microsoft tem "uma visão diferente para o futuro dos jogos, onde os jogadores desfrutam de uma experiência unificada em todos os dispositivos".

Além disso, o Xbox confirmou seu próximo console, do qual Sarah Bond, presidente da marca, afirmou que será “o maior salto técnico que vocês já viram em uma geração”.

É enfatizado que é “um futuro em que mais criadores possam realizar sua visão criativa, alcançar uma audiência global, unir suas comunidades e ter sucesso comercial”, o que requer “um futuro em que cada tela seja um Xbox”. Em outras palavras, “os jogadores jogam os jogos que desejam, com quem quiserem, onde quiserem”.