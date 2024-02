Sabia que o PS1 podia se conectar à internet?

Atualmente, é evidente que a Internet e a indústria de videogames estão intimamente ligadas. Essa conexão vai além de simplesmente permitir que os jogadores compitam ou colaborem em modalidades online, pois as desenvolvedoras também têm aproveitado essa conexão para oferecer DLCs digitais, microtransações, patches pós-lançamento e uma variedade de adições à experiência virtual.

Embora o setor tenha demorado um pouco para implementar a navegação na internet de forma intuitiva, as grandes empresas têm experimentado nessa área há décadas.

A Sony, por exemplo, começou a explorar a conexão de seus consoles com a Internet desde a era do primeiro PlayStation. Embora o enfoque inicial tenha sido um pouco rudimentar, com um adaptador especial conhecido como 'i-mode' lançado em 2001, permitindo aos usuários acessar conteúdos online através de um protocolo específico.

Este adaptador, inicialmente concebido para o PlayStation 2, tinha uma interface um pouco arcaica, mas funcionava com sucesso no PlayStation original.

Apesar dos esforços da Sony para levar essa tecnologia além do Japão, o adaptador 'i-mode' nunca foi comercializado fora desse país. Essa limitação na exportação de dispositivos peculiares não é exclusiva da Sony, pois outras empresas, como a SEGA com seu Dreamcast, também experimentaram a conexão com a Internet nas primeiras fases dos consoles.

Estes experimentos iniciais refletem o esforço contínuo da indústria de videogames em manter-se na vanguarda dos avanços tecnológicos. Embora atualmente vejamos esses esforços em áreas como serviços de assinatura e melhoria de gráficos, nos primórdios da Internet, as grandes empresas já estavam preparando o terreno para uma experiência conectada na rede.