Finalmente! Após 10 anos, a coleção de amiibo de Super Smash Bros. está completa

Em novembro de 2014, a Nintendo lançou os amiibo com a coleção de Super Smash Bros., marcando o início de uma revolução no mundo dos colecionáveis. Desde então, a coleção tem crescido constantemente, chegando ao ponto em que cada lutador do jogo tem sua própria figura.

Em sua estreia, a coleção começou com 12 figuras, mas ao longo do tempo se expandiu através de várias ondas, chegando a um total de 94 figuras principais. Recentemente, a Nintendo comemorou o lançamento do último amiibo da coleção, o de Sora, reunindo todas as miniaturas dos personagens principais para celebrar este marco.

É importante destacar que alguns personagens têm amiibos duplicados devido a versões alternativas lançadas pela Nintendo, como Bayonetta, Corrin e Steve, bem como os três Pokémon do Pokémon Trainer. No entanto, as figuras de versões alternativas não estão incluídas na contagem total da coleção.

Além disso, é provável que a Nintendo esteja preparando um novo Super Smash Bros., o que poderia significar a chegada de novos lutadores e, portanto, mais amiibos no futuro. Por enquanto, a coleção de amiibos de Super Smash Bros. pode ser considerada completa, embora sempre haja espaço para mais no horizonte.

Embora a Nintendo continue a produzir amiibos, não anunciou novas figuras recentemente. No entanto, recentemente reabasteceu algumas das figuras mais difíceis de encontrar, o que demonstra que a popularidade dos amiibos continua sólida entre os fãs.

Conseguiu obter todos os amiibos de Super Smash Bros? Quantas figuras faltam para completar a coleção? Compartilhe sua experiência nos comentários e junte-se à conversa sobre esses colecionáveis fascinantes!