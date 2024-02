Este programa está à procura das astronautas do futuro: tudo o que precisas saber

A Fundação She Is anunciou o sucesso do seu programa “Ela é Astronauta”, projetado para inspirar e capacitar meninas da América Latina no campo da exploração espacial e carreiras STEM relacionadas. Desde o seu lançamento em 2019, o programa tem proporcionado a mais de uma centena de jovens a oportunidade de mergulhar no mundo da astronautica e ciência espacial.

Uma das características distintivas do programa é sua parceria com o Space Center da NASA em Houston, onde as participantes têm a oportunidade de participar de experiências únicas e educativas.

Isso inclui visitas virtuais às instalações da NASA e uma imersão acadêmica no Space Center, onde aprendem sobre programação, robótica e desenvolvimento de habilidades interpessoais como liderança e trabalho em equipe.

O objetivo principal do programa é inspirar as meninas a considerar carreiras em campos STEM relacionados à exploração espacial. Isso é especialmente relevante dado o baixo percentual de mulheres nessas áreas. "Ela é Astronauta" busca fechar essa lacuna de gênero ao oferecer acesso a oportunidades de educação e bolsas universitárias.

Além de seu impacto na vida das participantes individuais, o programa também está contribuindo para a mudança cultural em torno das carreiras STEM na América Latina. Ao destacar o papel das mulheres na ciência e tecnologia espacial, “Ela é Astronauta” está ajudando a mudar percepções e incentivar o interesse nessas áreas entre as jovens da região.