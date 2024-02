Elon Musk foi atacado com uma faca por um colega: seu pai Errol conta tudo

Todos temos a noção de que Elon Musk, o homem mais rico do mundo, proprietário da Tesla Motors, SpaceX, X (anteriormente Twitter), Spacelink, Neuralink e outras empresas, é uma pessoa com uma vida peculiar cheia de turbulências.

No aspecto profissional, nos últimos meses, temos visto ele lutar e até falhar com vários projetos, começando pela sua gestão da rede social de microblogs, que continua sendo sua maior fonte de dívida enquanto sua carreira segue em queda livre.

Cybetruck

Ao mesmo tempo que outros projetos que se supunham ajudá-lo a recuperar a boa fase, como o lançamento da Cybertruck com a Tesla, só lhe trouxeram mais dores de cabeça e danos à sua imagem e reputação.

Infelizmente, parece que as coisas só vão ficar mais complicadas para Elon no futuro, tudo graças à cereja no bolo que seu pai acabou de dar a ele, compartilhando algumas histórias tão suculentas quanto escandalosas com um tabloide.

Errol Musk expõe seu filho: ele foi atacado por um colega de trabalho com uma faca

O pai do CEO da Tesla, Elon Musk, Errol Musk, abriu as portas para sua vida turbulenta em uma entrevista recente com o jornal The Sun em sua edição dos Estados Unidos.

Mas entre as revelações mais chocantes, Errol relata como seu filho Elon foi vítima de um ataque de faca por um colega de trabalho quando tinha apenas 18 anos.

O incidente, que ocorreu enquanto Elon trabalhava como garçom em um restaurante de Richmond, Vancouver, é apenas um dos muitos episódios de perigo que Elon enfrentou ao longo de sua vida:

"Elon me ligou uma vez depois que um idiota puxou uma faca nele. Ele lidou com a situação. Elon disse que estava trabalhando em um restaurante em Richmond, perto de Vancouver, como garçom, quando outro garçom começou a incomodá-lo."

Na entrevista, Errol também descreve como um homem ciumento invadiu sua casa enquanto ele jantava com seus filhos Elon, Kimbal e Tosca, empunhando um revólver. Errol conseguiu acalmar a situação e evitar uma tragédia.

As experiências de Errol não se limitam à violência física. Em outra ocasião, ele foi vítima de um assalto à mão armada enquanto exigia o pagamento do aluguel de um local onde se reparavam carros Mercedes. O homem apontou uma arma para ele durante meia hora até que ele entregou o dinheiro.

Errol, que além de ser pai de Elon, é um engenheiro e negociante bem-sucedido, também experimentou controvérsias em sua vida pessoal.

Em 2018, foi revelado que ele teve um filho com Jana Bezuidenhout, sua enteada de 35 anos, que foi criada por ele desde os quatro anos de idade. Errol tem dois filhos com a mãe de Jana, Heide, com quem foi casado por 18 anos.

Apesar das dificuldades e escândalos, Elon Musk tem demonstrado ser um homem resiliente, atualmente envolvido em uma série constante de acusações de abuso de drogas ilegais.