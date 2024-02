Como transformar seu antigo roteador em um repetidor?

Na era tecnológica, é comum acumular roteadores antigos à medida que a inovação avança. Antes de descartá-los, considere que, com algumas configurações simples, esses dispositivos podem ser transformados em repetidores eficientes de sinal para a sua conexão à internet atual.

A evolução tecnológica traz melhorias em características, designs, velocidade e acessibilidade. No entanto, também gera uma acumulação de dispositivos obsoletos, incluindo os roteadores que antes forneciam conexão em residências, escritórios e edifícios.

Esses antigos aparelhos podem ter uma segunda vida muito útil. Podem ser ferramentas valiosas!

Se deseja tirar o máximo proveito desses routers antigos, mostramos como convertê-los em repetidores de sinal para expandir e fortalecer sua conexão à internet em áreas específicas sem gastar um centavo.

Passos para converter seu roteador antigo em um repetidor de sinal

Elementos necessários:

Cabo RJ-45 ou Ethernet

Router antigo

Computador/Portátil

Desconexão e conexão:

Desconecta ambos routers. Vais conectá-los conforme necessário.

Conecte o roteador antigo ao computador usando o cabo Ethernet e ligue-o.

Encontre as informações necessárias na parte de trás do roteador: nome de usuário, senha e endereço IP.

Acesse as configurações do roteador utilizando o endereço IP no computador.

Procure a opção "repetidor de sinal" e ative-a. Se não estiver presente, configure manualmente na opção "LAN", substituindo o IP do roteador antigo pelo atual.

Desliga e desconecta o router antigo.

Utilize o mesmo cabo Ethernet para conectar ambos roteadores, estabelecendo uma ponte entre eles.

Ligue primeiro o roteador atual e depois o antigo.

Com estes simples passos, o seu antigo router se transformará em um potente repetidor de sinal para o seu serviço de internet atual. Coloque-o em qualquer lugar da sua casa, de acordo com o comprimento do cabo Ethernet disponível em lojas de tecnologia. Aproveite ao máximo seus dispositivos e melhore a cobertura da sua conexão!