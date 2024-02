Kefla do Dragon Ball Super parece sexy e combativa neste live action feito pela inteligência artificial

Com o avanço da tecnologia, ninguém entende o que os detentores dos direitos de Dragon Ball estão esperando para fazer um live action. Há material de sobra. Existem arcos que começaram há 40 anos e novas histórias da obra de Akira Toriyama que continuam emocionantes. Esta versão de Kefla, sexy e combativa, feita pela inteligência artificial, é uma demonstração de que estão perdendo tempo.

Kefla, a fusão de Kale e Caulifla, é mostrada de forma brutalmente bonita nesta versão hiper-realista feita pelos maravilhosos artistas da My Smart Arts. Em sua ilustração, eles nos mostram essa versão da guerreira transformada em uma poderosa Super Saiyajin de Dragon Ball Super.

Além de dar-lhe um rosto bonito, a fusão das duas grandes lutadoras exibe seu treinamento com uma impressionante figura escultural.

A guerreira é uma lutadora de grande poder, capaz de enfrentar os guerreiros mais poderosos do Universo 7. Ela aparece pela primeira vez na saga do Torneio do Poder, que é o arco principal da série Dragon Ball Super.

Caulifla e Kale eram duas guerreiras saiyajin que participavam no torneio, e se fundiram para formar Kefla como último recurso para derrotar Goku.

A lutadora enfrentou Goku em uma batalha épica, que terminou com Goku usando o Ultra Instinto para derrotá-la. No entanto, Kefla mostrou ser uma lutadora formidável, e sua aparição foi um momento importante na série. Ela levou nosso herói ao limite.

Esta fusão tem a particularidade de combinar as personalidades de Caulifla e Kale. Ela se mostra desde o início como uma guerreira arrogante e confiante, que não tem medo de enfrentar qualquer um. Também é muito feroz e determinada, e não desistirá até ter vencido.

Kefla My Smart Arts