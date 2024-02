Gemini 1.5: o que podemos esperar da inteligência artificial da Google?

O Google deu um passo à frente no campo da inteligência artificial com o lançamento da versão 1.5 do Gemini, seu modelo de linguagem massiva. Esta nova atualização promete ser mais eficiente e rápida, melhorando significativamente o desempenho do chatbot, anteriormente conhecido como Bard.

Entre as novidades do Gemini 1.5 destaca-se sua maior velocidade, alcançada por meio de uma técnica conhecida como MoE, que executa apenas uma parte do modelo geral quando uma consulta é enviada, em vez de processá-lo continuamente. Isso se traduz em um uso mais rápido e eficiente.

Além disso, esta versão conta com um conhecimento maior ao ter uma janela de contexto mais ampla, o que permite lidar com mais consultas e revisar mais informações simultaneamente. Com um total impressionante de 1 milhão de tokens, o Gemini 1.5 supera significativamente outros modelos como o GPT-4 da OpenAI e a versão anterior do Gemini Pro.

Sundar Pichai, CEO do Google, destacou que essa expansão será especialmente útil para empresas, pois permite adicionar mais contexto e informações pessoais no momento da consulta. Isso representa um avanço significativo e amplia drasticamente as possibilidades de uso do modelo.

Com essas mudanças, o Gemini 1.5 Pro se equipara ao Gemini Ultra, a variante VIP lançada recentemente, superando a versão anterior em impressionantes 87% nos testes realizados pelo Google.

Uma vez lançada em geral, a versão 1.5 substituirá o Gemini 1.0, e a versão padrão do Gemini Pro será a 1.5 Pro, com uma janela contextual de 128.000 tokens. Aqueles que desejarem acessar um milhão de tokens precisarão optar por uma assinatura.

Com esta nova versão, o Google continua liderando no desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial, oferecendo ferramentas mais poderosas e eficientes para empresas e usuários em geral.