Dragon Ball Z: Piccolo desafia a paz da Terra nesta versão que o lista no exército de Freeza

O talentoso ilustrador chileno Salvamakoto criou uma Fan Art que apresenta Piccolo, o guerreiro Namekiano e aliado chave dos Guerreiros Z, como um perigoso vilão a serviço do exército de Freezer. A criação deste guerreiro brutal desafia completamente a paz da Terra e do Universo 7 de Dragon Ball.

A ilustração, que tem causado espanto e debate entre os fãs, mostra Piccolo com as características armaduras que originalmente vimos nos capangas de Freeza, como Raditz, Nappa e Vegeta, para depois serem adotadas pelo próprio Freeza, Zarbon, Dodoria e as Forças Especiais Ginyu, em Dragon Ball Z.

Este design único combina o icônico visual de Piccolo com a estética militar e ameaçadora associada comumente aos servos de Freeza. A escolha de usar as armaduras características desses históricos antagonistas de Dragon Ball Z adiciona um nível adicional de intensidade visual e provoca especulações sobre uma possível reviravolta na história de Piccolo.

Salvamakoto detalha em sua postagem que este design é uma versão do desenho originalmente feito pela conta do Instagram @by_your_side_piccolo.

O artista demonstrou sua habilidade em reinterpretar personagens queridos, levando Piccolo a um novo contexto que desafia as expectativas dos fãs da série. A reação da comunidade de fãs tem sido mista, com alguns animados com a criatividade do artista e outros preocupados com a perspectiva de ver Piccolo do lado negro.

Esta Fan Art não apenas destaca a versatilidade artística de Salvamakoto, mas também gera perguntas intrigantes sobre as possibilidades não exploradas no vasto universo de Dragon Ball Z. Será esta uma visão alternativa ou um sinal de eventos inesperados no futuro da franquia? Apenas o tempo dirá.