Cientista iraniano afirma ter fabricado uma máquina do tempo: ele pode viajar para o futuro?

As viagens no tempo se tornaram uma utopia para os cientistas que trabalham de perto com a física, matemática e engenharia. Criar uma máquina capaz de levar você ao passado (ou ao futuro) é um sonho para muitos pesquisadores que procuram romper o molde do que é conhecido pela ciência em geral, até agora.

Um cientista iraniano afirmou ter tornado esse sonho realidade. Ele garante que tem em suas mãos um dispositivo que lhe permite "viajar no tempo". Trata-se de uma previsão precisa dos dias futuros de qualquer pessoa.

O pesquisador em questão chama-se Razeqi Ali e afirma ter criado o aparelho em 2013. O inventor iraniano, claramente, gerou controvérsia ao apresentar sua máquina do tempo, que na verdade é um dispositivo que prevê o futuro de uma pessoa com uma precisão de 98%.

A máquina, chamada "Aryayek", foi registrada no Centro Estadual de Invenções Estratégicas do Irã.

Como funciona a máquina do tempo?

De acordo com Ali, a máquina funciona ao tirar leituras biométricas do usuário, como impressões digitais e frequência cardíaca. Em seguida, utiliza algoritmos complexos para analisar esses dados e gerar um relatório que descreve os próximos 5 a 8 anos da vida do usuário.

Não parece tão absurdo, mas o estranho é que, após 11 anos desta invenção, não há evidências científicas independentes que apoiem as afirmações de Ali. A comunidade científica em geral não leva a máquina Aryayek a sério e muitos especialistas a consideram pseudociência.