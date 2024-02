Caulifla de Dragon Ball Super ganha vida nesta versão hiperrealista feita pela IA

Num emocionante cruzamento entre tecnologia e anime, a inteligência artificial desencadeou sua criatividade para dar vida a uma versão live action de Caulifla, a poderosa saiyajin do universo 6 de Dragon Ball Super.

A espetacular ilustração foi revelada por My Smart Arts, que utilizou a avançada plataforma de inteligência artificial Midjourney para realizar este projeto inovador. Este feito demonstra como a tecnologia pode se fundir com a criatividade para recriar personagens queridos da cultura pop em formatos nunca antes vistos.

A atenção foi focada em destacar a autenticidade de Caulifla, apresentando-a em seu estado natural, com cabelos pretos, um detalhe que muitas vezes é eclipsado em outras representações, durante suas aparições nas lutas de Dragon Ball Super.

A ilustração captura cada aspecto distintivo do personagem, desde seu característico top curto de cor roxa, que cobre apenas a área do peito, até sua calça do mesmo tom e os braceletes, que neste caso parecem ser de metal.

O destaque da obra é o rosto impressionante, uma representação visual do que poderia ser a atriz perfeita para interpretar Caulifla em uma hipotética adaptação live action de Dragon Ball Super.

A combinação da tecnologia de inteligência artificial com a criatividade artística resultou em uma visão única e cativante de um dos personagens mais amados da nova era no universo Dragon Ball.

Caulifla Dragon Ball Super

